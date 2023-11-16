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Іран заявив «ХАМАСу», що не вступить у війну проти Ізраїля
23:21 15.11.2023 |
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив лідеру "ХАМАСу" Ісмаїлу Ганії, що його країна не буде вступати у війну проти Ізраїлю від імені "ХАМАС".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявили три високопосадовці, Алі Хаменеї поскаржився лідеру "ХАМАС" на те, що ті не попередили Іран про напад на Ізраїль.
"Ви не попередили нас про свій напад на Ізраїль 7 жовтня, і ми не будемо вступати у війну від вашого імені", - сказав він.
Свідки розмови заявляють, що відповідь іранця була досить твердою та рішучою.
За матеріалами:
РБК-Україна
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