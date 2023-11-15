ЗМІ: США таємно збільшили військову допомогу Ізраїлю

Пентагон таємно збільшив військову допомогу Ізраїлю, надаючи більше крилатих ракет з лазерним наведенням для гелікоптерів Apache, 155-мм снарядів, приладів нічного бачення, боєприпасів для руйнування бункерів та військових транспортних засобів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на внутрішній список Міністерства оборони США, інформує "Європейська правда".

Постачання зброї до Ізраїлю виходить за рамки анонсованого надання ракет-перехоплювачів до системи "Залізний купол" і "розумних бомб" компанії Boeing Co.

Перелік зброї міститься в документі під назвою "Запити вищого керівництва Ізраїлю", датованому кінцем жовтня і поширюваному в Пентагоні.

Згідно з документом, з яким ознайомилось агентство, зброя вже відвантажується або Пентагон працює над тим, щоб зробити її доступною зі складів у США і Європі.

Станом на кінець жовтня, наприклад, були доставлені всі 36 тисяч боєприпасів для 30-мм гармат, 1800 із замовлених боєприпасів для підриву бункерів M141 і щонайменше 3500 приладів нічного бачення.

Представник Пентагону відмовився обговорювати деталі, однак в заяві відомства сказано, що воно "використовує кілька шляхів - від внутрішніх резервів до каналів американської промисловості - для того, щоб забезпечити Ізраїль засобами для самозахисту".

"Ця допомога у сфері безпеки продовжує надходити майже щодня", - йдеться в заяві.

У ній сказано, що США швидко надають високоточні боєприпаси, бомби малого діаметра, 155-мм артилерійські снаряди та інші боєприпаси.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

Раніше стало відомо, що Палата представників США підтримала проєкт про додаткове фінансування для уникнення зупинки роботи уряду, в який не включали кошти для України та Ізраїлю.