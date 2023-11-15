Фінансові новини
- |
- 15.11.23
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: США таємно збільшили військову допомогу Ізраїлю
13:57 15.11.2023 |
Пентагон таємно збільшив військову допомогу Ізраїлю, надаючи більше крилатих ракет з лазерним наведенням для гелікоптерів Apache, 155-мм снарядів, приладів нічного бачення, боєприпасів для руйнування бункерів та військових транспортних засобів.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на внутрішній список Міністерства оборони США, інформує "Європейська правда".
Постачання зброї до Ізраїлю виходить за рамки анонсованого надання ракет-перехоплювачів до системи "Залізний купол" і "розумних бомб" компанії Boeing Co.
Перелік зброї міститься в документі під назвою "Запити вищого керівництва Ізраїлю", датованому кінцем жовтня і поширюваному в Пентагоні.
Згідно з документом, з яким ознайомилось агентство, зброя вже відвантажується або Пентагон працює над тим, щоб зробити її доступною зі складів у США і Європі.
Станом на кінець жовтня, наприклад, були доставлені всі 36 тисяч боєприпасів для 30-мм гармат, 1800 із замовлених боєприпасів для підриву бункерів M141 і щонайменше 3500 приладів нічного бачення.
Представник Пентагону відмовився обговорювати деталі, однак в заяві відомства сказано, що воно "використовує кілька шляхів - від внутрішніх резервів до каналів американської промисловості - для того, щоб забезпечити Ізраїль засобами для самозахисту".
"Ця допомога у сфері безпеки продовжує надходити майже щодня", - йдеться в заяві.
У ній сказано, що США швидко надають високоточні боєприпаси, бомби малого діаметра, 155-мм артилерійські снаряди та інші боєприпаси.
Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.
Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.
Раніше стало відомо, що Палата представників США підтримала проєкт про додаткове фінансування для уникнення зупинки роботи уряду, в який не включали кошти для України та Ізраїлю.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна стала повноправним учасником Механізму захисту ЄС
|ПриватБанк не повернуть Коломойському - апеляційний суд підтвердив законність націоналізації
|Уряд створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків. Обсяг покриття – $50 мільйонів
|Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дослідження: Вступ України до ЄС - посильне завдання
|Словацькі перевізники пригрозили приєднатися до блокади українського кордону
|Молдова приєдналась до чотирьох пакетів санкцій ЄС проти Росії
|Ціни виробників у США в жовтні впали на 0,5% м/м - максимально з квітня 2020р.
|У Греції затримали підозрюваного у розкраданні 43 млн грн Міноборони України
|Україна стала повноправним учасником Механізму захисту ЄС
|Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів
Бізнес
|NVIDIA представила новий флагманський чип H200 для штучного інтелекту
|Volvo представив електричний мінівен EM90
|Humane офіційно представила AI Pin - переносний пристрій із лазерним проєктором та підтримкою моделей OpenAI
|У Південній Кореї робот на смерть задавив людину, не відрізнивши її від коробки з овочами
|Infiniti показав новий концепт Vision Qe
|Німеччина, Італія та Франція інвестуватимуть щорічно понад $350 млн в аерокосмічну компанію Arianespace
|У 2024 році SpaceX може заробити $15 млрд, а Starlink принесе більше грошей, ніж контрактні пуски ракет