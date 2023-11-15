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Блінкен визнав розбіжності в Держдепі щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС
14:03 14.11.2023 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен визнав розбіжності в Держдепі щодо підходу адміністрації президента Джо Байдена до війни між Ізраїлем і ХАМАС.
Як пише "Європейська правда", про це він написав в електронному листі до співробітників, доступ до якого отримав CNN.
Його послання до персоналу Держдепу з'явилося на тлі зростаючого гніву та незгоди не лише серед співробітників відомства, але й в адміністрації Байдена загалом.
За словами держсекретаря, деякі люди в Держдепі можуть не погоджуватися з підходами, які застосовує відомство, або мати погляди на те, що можна зробити краще.
"Я знаю, що для багатьох з вас страждання, спричинені цією кризою, мають глибокі особисті наслідки. Страждання, які виникають при щоденному перегляді фото немовлят, дітей, людей похилого віку, жінок та інших цивільних осіб, які страждають від цієї кризи, є нестерпними. Я сам це відчуваю", - йдеться в листі Блінкена.
Очільник Держдепу зазначив, що у Вашингтоні організовують форуми, щоб співробітники могли надати зворотний зв'язок.
"Ми слухаємо: те, чим ви ділитеся, формує нашу політику і наші повідомлення", - наголосив він.
Блінкен також представив огляд своєї поїздки на Близький Схід та в Азію минулого тижня, заявивши, що головна мета США залишається незмінною: якнайшвидше завершити конфлікт, підтримуючи право та обов'язок Ізраїлю, у повній відповідності з міжнародним гуманітарним правом, гарантувати, що терористична атака від ХАМАС, подібна до 7 жовтня, ніколи не повториться.
"Як я вже говорив приватно та публічно, ми вважаємо, що голос палестинського народу повинен бути в центрі посткризового управління в Газі. Ми віримо в управління Газою під керівництвом палестинців, з об'єднанням сектора Гази із Західним берегом ріки Йордан. Відновлення Гази має бути підтримане стійким механізмом", - зауважив держсекретар.
Раніше ЗМІ повідомляли, що співробітники Держдепу США у доповідній записці розкритикували підхід адміністрації Джо Байдена до війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, стверджуючи, що Вашингтон повинен бути готовий публічно критикувати й ізраїльтян.
Перед цим і Білий дім, і держсекретар США Ентоні Блінкен відкинули вимоги припинення вогню, підтримуючи прагнення Ізраїлю ліквідувати угруповання ХАМАС, яке базується в секторі Гази.
Хоча адміністрація Байдена дедалі частіше публічно наголошує на важливості захисту цивільного населення й дотриманні міжнародного права, вона здебільшого уникає прямої публічної критики дій Ізраїлю.
Минулого місяця подібного листа адресували президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, де співробітники виконавчого органу ЄС висловили невдоволення її позицією стосовно ескалації на Близькому Сході.
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