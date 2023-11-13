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АНАЛІТИКА

Ізраїль продасть неназваній країні системи протиповітряної оборони Barak MX на суму $1,2 млрд

Ізраїль продасть неназваній країні системи протиповітряної оборони Barak MX на суму $1,2 млрд

 

Israel Aerospace Industries (IAI) укладає одну з найбільших угод у своїй історії. Ізраїльська компанія продасть системи протиповітряної оборони Barak MX.

IAI продає Німеччині системи протиракетної оборони Arrow-3, а Індія замовила зенітно-ракетні комплекси Barak 8. Вартість склала $4,3 млрд і $1,8 млрд відповідно. Продаж Barak MX посідає третє місце. Угода оцінюється в $1,2 млрд.

Офіційно покупець Barak MX не розкривається. Ані IAI, ані Міністерство оборони Ізраїлю не уточнюють деталі угоди. Проте Defence Industry Europe пише, що покупцем систем протиповітряної оборони є Азербайджан.

Barak MX включає три зенітно-ракетні комплекси: Short-Medium Range, Longe Range і Extended Range. Вони можуть перехоплювати літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотники на висоті до 30 км і на дальності до 150 км.

Extended Range є єдиною версією системи протиповітряної оборони, яка може перехоплювати оперативно-тактичні балістичні ракети. Зокрема, російські "Іскандер-М" дальністю до 500 км.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Ізраїль
 

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