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Ізраїль продасть неназваній країні системи протиповітряної оборони Barak MX на суму $1,2 млрд
09:44 13.11.2023 |
Israel Aerospace Industries (IAI) укладає одну з найбільших угод у своїй історії. Ізраїльська компанія продасть системи протиповітряної оборони Barak MX.
IAI продає Німеччині системи протиракетної оборони Arrow-3, а Індія замовила зенітно-ракетні комплекси Barak 8. Вартість склала $4,3 млрд і $1,8 млрд відповідно. Продаж Barak MX посідає третє місце. Угода оцінюється в $1,2 млрд.
Офіційно покупець Barak MX не розкривається. Ані IAI, ані Міністерство оборони Ізраїлю не уточнюють деталі угоди. Проте Defence Industry Europe пише, що покупцем систем протиповітряної оборони є Азербайджан.
Barak MX включає три зенітно-ракетні комплекси: Short-Medium Range, Longe Range і Extended Range. Вони можуть перехоплювати літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотники на висоті до 30 км і на дальності до 150 км.
Extended Range є єдиною версією системи протиповітряної оборони, яка може перехоплювати оперативно-тактичні балістичні ракети. Зокрема, російські "Іскандер-М" дальністю до 500 км.
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