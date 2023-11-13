Ізраїль офіційно оголосив про перше в історії перехоплення ракети за допомогою позаатмосферної системи протиракетної оборони Arrow-3

Позаатмосферна система протиракетної оборони Arrow-3 вперше перехопила ціль. Про це офіційно оголосило Міністерство оборони Ізраїлю.

Кілька тижнів тому з'явилася інформація про перше бойове застосування системи протиракетної оборони Arrow. Як виявилося, йшлося про стару версію, яка називається Arrow-2. Минулого тижня Ізраїль вперше використав комплекс Arrow-3.

9 листопада 2023 року перехоплювач Arrow-3 був успішно запущений для бойового застосування над Червоним морем. Таким чином, система протиракетної оборони вразила ціль уперше з моменту свого розгортання 2017 року.