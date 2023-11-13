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Ізраїль офіційно оголосив про перше в історії перехоплення ракети за допомогою позаатмосферної системи протиракетної оборони Arrow-3
09:37 13.11.2023 |
Кілька тижнів тому з'явилася інформація про перше бойове застосування системи протиракетної оборони Arrow. Як виявилося, йшлося про стару версію, яка називається Arrow-2. Минулого тижня Ізраїль вперше використав комплекс Arrow-3.
9 листопада 2023 року перехоплювач Arrow-3 був успішно запущений для бойового застосування над Червоним морем. Таким чином, система протиракетної оборони вразила ціль уперше з моменту свого розгортання 2017 року.
За матеріалами:
gagadget.com
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