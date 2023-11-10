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АНАЛІТИКА

Німеччина, Італія та Франція інвестуватимуть щорічно понад $350 млн в аерокосмічну компанію Arianespace

 

Французька компанія Arianespace отримуватиме державні замовлення та фінансування від трьох європейських країн. Аерокосмічна фірма підписала угоду з Німеччиною, Францією та Італією.

Контракт передбачає збільшення кількості державних замовлень і виділення бюджетних коштів. Щорічно Німеччина, Італія та Франція сумарно інвестуватимуть в Arianespace понад $350 млн. Натомість компанія на 11% знизить вартість своїх ракет.

Метою нового проєкту є виведення європейської ракетної програми на рівень Китаю і США. Крім того, Європейський союз намагається не допустити тотальної монополії SpaceX. Наразі американська компанія є єдиною опцією для ЄС. Вона навіть відправлятиме на орбіту секретні супутники.

Є три причини, через які SpaceX стала безальтернативним вибором. По-перше, Євросоюз відмовився використовувати російські ракети. По-друге, Arianespace досі не завершила роботу над ракетою Ariane 6. По-третє, експлуатація Ariane 5 добігла кінця.

Щорічні $350 млн допоможуть завершити розробку Ariane 6. Німеччина, Італія та Франція гарантують компанії щонайменше чотири замовлення на рік від кожної країни. Крім того, вони обіцяють замовляти мінімум три місії з використанням ракет Vega-C.
За матеріалами: gagadget.com
 

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