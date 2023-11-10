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АНАЛІТИКА

Війна з ХАМАС коштує економіці Ізраїлю в 600 млн доларів на тиждень

 

Відсутність багатьох працівників на робочих місцях через війну з терористичним угрупуванням ХАМАС, що триває, коштує ізраїльській економіці приблизно 2,3 млрд шекелів (600 млн доларів) на тиждень, що становить близько 6% ВВП.

Про це йдеться у дослідженні Банку Ізраїлю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У звіті оцінюються щотижневі витрати за перші три тижні війни, що почалася 7 жовтня, і зниження пропозиції робочої сили пояснюється масовою мобілізацією солдатів запасу, евакуацією жителів південних і північних районів, а також закриттям системи освіти, що ускладнює роботу батьків.

Розрахунок витрат включає 1,25 млрд шекелів через повне закриття навчальних закладів, 590 млн шекелів через відсутність на роботі 144 тисяч евакуйованих мешканців із постраждалих від війни районів і близько 500 млн шекелів через мобілізацію близько 360 тисяч військовослужбовців запасу.

Часткове відкриття системи освіти в останні дні може знизити витрати, зазначає центральний банк.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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