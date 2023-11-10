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Ізраїль погодився на «паузи» в боях у Секторі Гази
23:33 09.11.2023 |
Починаючи з четверга, 9 листопада, ізраїльські військові щодня забезпечуватимуть чотиригодинні гуманітарні паузи в бойових діях проти радикального палестинського ісламістського руху ХАМАС на півночі Сектора Гази.
Спочатку про згоду Ізраїлю на такі паузи повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі. За його словами, відповідні домовленості були досягнуті під час перемовин між офіційними особами США та Ізраїлю.
Він зазначив, що такі перерви в боях використовуватимуть для того, щоб дати можливість цивільним евакуюватися, для доставки гуманітарної допомоги, а також, можливо, для звільнення заручників.
Пізніше інформацію про "гуманітарні паузи" підтвердили і в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
"Ніякого припинення вогню, я повторюю, ніякого припинення вогню. Те, що ми робимо, - це чотиригодинне вікно, це тактичні, локальні паузи для гуманітарної допомоги", - зазначив речник ЦАХАЛу Річард Хехт.
Водночас він не уточнив, чи будуть ці паузи регулярними. Хехт також зазначив, що Ізраїль готовий до довгої війни.
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