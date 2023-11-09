Держдеп: Палестинська адміністрація могла б керувати сектором Гази

Сполучені Штати вважають, що Палестинська національна адміністрація є доречним органом, який в кінцевому підсумку міг би керувати сектором Гази.

Як пише "Європейська правда", про це заявила помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Барбара Ліф на засіданні Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу, повідомляє CNN.

Представниця Держдепу зазначила, що Палестинська національна адміністрація є єдиним палестинським урядом, що виник завдяки угодам в Осло.

"Якими б не були її недоліки, це уряд для палестинців на Західному березі річки Йордан. Ми вважаємо, що в кінцевому підсумку голоси й прагнення палестинців повинні бути в центрі управління і безпеки в секторі Гази після закінчення конфлікту", - сказала Ліф.

За її словами, Держдепартамент наразі розглядає всі ці питання та хотів би розпочати дискусії щодо цього якнайшвидше.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати виступають проти можливої повторної окупації Ізраїлем Гази.

Перед цим старший радник прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Марк Регев заявляв, що тривала окупація сектора Гази не планується.

Також стало відомо, що президент США Джо Байден під час телефонної розмови у понеділок попросив Нетаньягу про паузу в бойових діях у секторі Гази.