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Блінкен: Ізраїль не повинен окуповувати Газу
13:17 08.11.2023 |
Сполучені Штати виступають проти можливої повторної окупації Ізраїлем Гази.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.
За словами Блінкена, очевидно, що "Газа не може залишатися під контролем ХАМАС", але "також очевидно, що Ізраїль не може окупувати Газу".
Держсекретар зазначив, що після завершення конфлікту може знадобитися певний перехідний період, але палестинський народ повинен відігравати центральну роль в управлінні як в Газі, так і на Західному березі річки Йордан.
"Ми не бачимо повторної окупації, і те, що я чув від ізраїльських лідерів, свідчить про те, що вони не мають наміру повторно окупувати Газу", - додав Блінкен.
Раніше старший радник прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Марк Регев заявляв, що тривала окупація сектору Гази не планується.
Також стало відомо, що президент США Джо Байден заявив, що під час телефонної розмови у понеділок попросив Нетаньягу про паузу в бойових діях у секторі Гази.
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