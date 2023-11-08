Фінансові новини
- |
- 08.11.23
- |
- 12:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міністри G7 підтримують гуманітарне припинення вогню у Газі
12:28 08.11.2023 |
Міністри закордонних справ G7 заявили в середу, 8 листопада, що вони підтримують "гуманітарні паузи та коридори" у ескалації між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, що визнане терористичним в Ізраїлі, Євросоюзі, США та інших країнах. Водночас вони утрималися від закликів до повного припинення вогню.
"Ми наголошуємо на необхідності термінових дій для вирішення гуманітарної кризи в Газі, що загострюється... Ми підтримуємо гуманітарні паузи і коридори для сприяння (наданню - Ред.) терміново необхідної допомоги, пересування цивільного населення і звільнення заручників", - йдеться в спільній заяві міністрів за підсумками переговорів в Японії, яку цитує AFP.
У заяві також вказується, що міністри "наголошують на праві Ізраїлю захищати себе і свій народ відповідно до міжнародного права, оскільки він прагне запобігти повторенню" нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
"Ми закликаємо Іран утриматися від надання підтримки ХАМАСу і подальших дій, які дестабілізують Близький Схід, включаючи підтримку ліванської Хезболли та інших недержавних дійових осіб, і використовувати свій вплив на ці групи для деескалації регіональної напруженості", - також ідеться в заяві.
Глави МЗС країн G7 проводять у Токіо дводенну зустріч. На порядку денному - гуманітарне припинення вогню у Секторі Гази та "оборонна парасолька" для України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коли почнуться переговори про вступ України до ЄС. П'ять головних питань перед стартом
|США відреагували на заяву Зеленського про те, що вибори в Україні під час війни не на часі
|Кулеба: у ЄС запропонували можливу форму спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ
|Топ-чиновники США закликали Конгрес виділити для України 11,8 млрд доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Держприкордонслужба: 1 тис. вантажівок очікує виїзду з Польщі в Україну
|Міністри G7 підтримують гуманітарне припинення вогню у Газі
|Путінський олігарх програв у Суді ЄС справу, в якій оскаржував санкції
|США вперше за 20 років зосередили в Середземному морі дві авіаносні ударні групи - Gerald R. Ford і Dwight D. Eisenhower
|ЗСУ отримали на озброєння чеські реактивні системи залпового вогню BM-21MT Striga
|G7 запевнила у єдності щодо подальшої підтримки України попри інші конфлікти у світі
Бізнес
|SpaceX перестала отримувати збиток від супутникового інтернету Starlink
|Американський виробник рослинних замінників м'яса Beyond Meat погіршив прогноз виторгу на 2023 р., скоротить 19% робочих місць
|Велика Британія будує надпотужний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом — із 200 квадрильйонами обчислень на секунду
|У США засновника криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві
|Xiaomi 14 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|realme GT Neo 5 SE обійшов Redmi Note 12 Turbo і став найпотужнішим у світі смартфоном середнього класу за версією AnTuTu
|Україна підписала міжнародну декларацію про безпечне використання ШІ