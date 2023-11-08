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АНАЛІТИКА

Міністри G7 підтримують гуманітарне припинення вогню у Газі

 

Міністри закордонних справ G7 заявили в середу, 8 листопада, що вони підтримують "гуманітарні паузи та коридори" у ескалації між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, що визнане терористичним в Ізраїлі, Євросоюзі, США та інших країнах. Водночас вони утрималися від закликів до повного припинення вогню.

"Ми наголошуємо на необхідності термінових дій для вирішення гуманітарної кризи в Газі, що загострюється... Ми підтримуємо гуманітарні паузи і коридори для сприяння (наданню - Ред.) терміново необхідної допомоги, пересування цивільного населення і звільнення заручників", - йдеться в спільній заяві міністрів за підсумками переговорів в Японії, яку цитує AFP.

У заяві також вказується, що міністри "наголошують на праві Ізраїлю захищати себе і свій народ відповідно до міжнародного права, оскільки він прагне запобігти повторенню" нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

"Ми закликаємо Іран утриматися від надання підтримки ХАМАСу і подальших дій, які дестабілізують Близький Схід, включаючи підтримку ліванської Хезболли та інших недержавних дійових осіб, і використовувати свій вплив на ці групи для деескалації регіональної напруженості", - також ідеться в заяві.

Глави МЗС країн G7 проводять у Токіо дводенну зустріч. На порядку денному - гуманітарне припинення вогню у Секторі Гази та "оборонна парасолька" для України.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль
 

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