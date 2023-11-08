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Уряд Італії визнав, що країні буде важко досягти витрат 2% ВВП на оборону
23:10 07.11.2023 |
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час парламентських слухань у вівторок заявив, що країна намагатиметься досягти поставленої НАТО мети витрачати на оборону щонайменше 2% свого ВВП до 2028 року.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
На засіданні комітетів з питань оборони і закордонних справ обох палат італійського парламенту Крозетто визнав, що Італія "дуже далека" від цільового показника у 2% ВВП витрат на оборону.
"Неможлива мета на 2024 рік, але, буду чесним із вами... складна й на 2028 рік", - сказав італійський міністр.
За оцінками НАТО, цього року Італія витратить на оборону 1,46% ВВП. Деякі держави-члени Альянсу.
Як нагадує Reuters, Крозетто ще в червні минулого року застерігав, що Італії буде важко досягти 2% ВВП оборонних витрат, якщо ЄС не змінить бюджетні правила, надавши додаткової гнучкості в питаннях інвестицій.
На Вільнюському саміті держави НАТО вже досягли консенсусу щодо того, що країни-члени повинні будуть витрачати на оборону від 2% ВВП.
Уже 11 країн-членів НАТО досягли або перетнули поріг у 2% ВВП на оборону, тоді як донедавна таких союзників було лише сім. На першому місці за обсягами витрат на оборону відносно свого ВВП опинилася Польща, на другому - США.
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