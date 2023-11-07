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Нетаньяху: Ізраїль готовий до "невеликих пауз" у боях
13:34 07.11.2023 |
Ізраїль готовий розглянути можливість "тактичних невеликих пауз" під час бойових дій у Секторі Гази, заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в ніч проти вівторка, 7 листопада, в інтерв'ю американського телеканалу ABC News. За словами Нетаньяху, паузи можуть бути зроблені, щоб полегшити доставку гуманітарної допомоги або забезпечити можливість виходу заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу.
"Що стосується тактичних невеликих пауз - година тут, година там. У нас вони були і раніше, і я припускаю, що ми перевіримо обставини для того, щоб дозволити ввезення товарів, гуманітарних вантажів, або вивезення наших заручників, окремих заручників", - сказав Нетаньяху.
Водночас Нетаньяху відкидає загальне припинення вогню, якщо не будуть звільнені всі заручники, яких бойовики вивезли в Сектор Гази, підконтрольний угрупуванню ХАМАС, що визнано терористичним в Ізраїлі, Євросоюзі, США та інших країнах.
Байден обговорював з Нетаньяху можливість тактичних пауз
Можливість запровадження таких пауз і можливе звільнення заручників обговорив 6 листопада у телефонній розмові з Нетаньяху президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він підтвердив свою підтримку Ізраїлю у праві захищати цивільне населення, а також наголосив на необхідності захищати палестинських цивільних людей і зменшувати шкоду, яка завдається цивільним під час військових операцій, повідомив Білий дім.
Нетаньяху не виключає постійної присутності Ізраїлю в Секторі Гази
У розмові з ABC News Нетаньяху також не виключив, що в повоєнний час Ізраїль збереже свою присутність в Секторі Гази протягом "невизначеного періоду". Таку заяву він зробив у відповідь на запитання журналістів про те, хто керуватиме Сектором Гази після завершення бойових дій.
"Я думаю, що Ізраїль протягом невизначеного періоду нестиме загальну відповідальність за безпеку, тому що ми бачили, що відбувається, коли ми не несемо такої (відповідальності - Ред.)", - додав Нетаньяху.
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