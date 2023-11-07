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Греція запровадила штрафи для транснаціональних корпорацій на тлі зростання цін
11:31 07.11.2023 |
Грецький уряд наклав штраф у розмірі 2 млн євро на дві транснаціональні компанії за несправедливе, на його думку, отримання надмірних прибутків, що відбулося на тлі невдоволення у суспільстві зростанням цін на товари першої необхідності.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.
За результатами перевірок уряд консерваторів вирішив накласти штраф у розмірі одного мільйона євро на компанії Procter & Gamble Greece Limited та Elais Unilever Hellas SA.
За словами міністра розвитку Греції Константіноса Скрекаса, боротьба з інфляцією та особливо з "інфляцією жадібності", є, перш за все, питанням соціальної відповідальності, а також забезпечення згуртованості суспільства.
"Ніхто не стоїть над законом. Перевірки триватимуть, і штрафи будуть виписуватися без вагань", - зазначив посадовець.
Водночас компанії ставлять під сумнів методологію, яка була використана для розрахунку штрафу, заявляючи, що урядом не були враховані ключові параметри функціонування роздрібного ринку та стандарти бухгалтерського обліку.
За інформацією грецької преси, наразі влада ретельно перевіряє ще більше компаній, і очікується, що нові штрафи запровадять до кінця тижня.
На додаток до перевірок, уряд запровадив так званий Market Pass - ваучер, який допомагає деяким громадянам покрити частину витрат на купівлю харчових продуктів.
Цей захід викликав критику з боку опозиційних партій, які назвали його недостатнім та поверхневим, вважаючи, що він не вирішує головної проблеми - нечесної практики отримання прибутку деякими транснаціональними корпораціями.
Раніше повідомлялося, що суд в Італії постановив конфіскувати 779,5 млн євро у гіганта короткострокової оренди житла Airbnb через ймовірне ухилення від сплати податків.
Перед цим стало відомо, що португальський уряд збирається скасувати податкові пільги для іноземців-резидентів Португалії, які запровадили, коли країна після фінансової кризи намагалася привабити фахівців у деякі галузі.
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