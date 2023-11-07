Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США планують передати Ізраїлю високоточні бомби, - ЗМІ

 

Сполучені Штати Америки можуть передавати Ізраїлю високоточні бомби Spice Family Gliding Bomb Assemblies на 320 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Стверджується, що адміністрація президента США Джо Байдена надіслала офіційне повідомлення лідерам Конгресу про плани передати Ізраїлю Spice Family Gliding Bomb Assemblies. Це тип високоточної керованої зброї, яка запускається з бойових літаків.

Згідно з планом, виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю.

План також включає надання підтримки, складання, тестування та інших технологій, пов'язаних із використанням цього озброєння.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0426
  0,1279
 0,35
EUR
 1
 38,7206
  0,0072
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1812  0,08 0,23 37,8154  0,03 0,07
EUR 39,7169  0,05 0,14 40,5362  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0350  0,20 0,54 36,0500  0,20 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес