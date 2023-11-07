Фінансові новини
- |
- 07.11.23
- |
- 09:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
США планують передати Ізраїлю високоточні бомби, - ЗМІ
08:52 07.11.2023 |
Сполучені Штати Америки можуть передавати Ізраїлю високоточні бомби Spice Family Gliding Bomb Assemblies на 320 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Стверджується, що адміністрація президента США Джо Байдена надіслала офіційне повідомлення лідерам Конгресу про плани передати Ізраїлю Spice Family Gliding Bomb Assemblies. Це тип високоточної керованої зброї, яка запускається з бойових літаків.
Згідно з планом, виробник зброї Rafael USA передасть бомби своїй ізраїльській материнській компанії Rafael Advanced Defense Systems для використання міністерством оборони Ізраїлю.
План також включає надання підтримки, складання, тестування та інших технологій, пов'язаних із використанням цього озброєння.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп відмовився їхати в Україну на запрошення Зеленського через «конфлікт інтересів»
ТОП-НОВИНИ
|Вибори в Україні не на часі - Зеленський
|Більшість у КМП НБУ очікують зниження в грудні облікової та «робочих» ставок на 1 п.п., інші допускають на 2 п.п. - підсумки дискусії
|Умеров підписав Концепцію військової кадрової політики, що передбачає рекрутинг замість призову
|Умєров підтвердив, що екскомандувача ССО Хоренка звільнили за його поданням
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|В Палаті представників досі не вирішили, як уникнути шатдауну, - NBC
|Пентагон назвав чотири цілі США на Близькому Сході
|США планують передати Ізраїлю високоточні бомби, - ЗМІ
|Дуда доручив чинному прем'єру Польщі від ПіС формувати уряд
|Трамп відмовився їхати в Україну на запрошення Зеленського через «конфлікт інтересів»
|Естонія дозволить Тайваню відкрити в себе представництво
Бізнес
|iPhone індійського виробництва досягнуть до чверті світових поставок у 2024 році – Мінґ-Чі Куо
|Renault представила новий кросовер Kardian
|X/Twitter позначив допис Маска про Іран та військові бази США як дезінформацію — мільярдер видалив позначку і сказав, що це «жарт»
|Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі
|Британія, США, ЄС та Китай підписали першу декларацію про небезпеку штучного інтелекту
|LinkedIn запустила чат-бот зі штучним інтелектом для пошуку роботи
|Легенда НБА Меджик Джонсон став мільярдером