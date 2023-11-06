Фінансові новини
- |
- 06.11.23
- |
- 11:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Війна з ХАМАС коштуватиме Ізраїлю понад 50 мільярдів доларів – ЗМІ
10:25 06.11.2023 |
Конфлікт з бойовиками ХАМАС у секторі Газа коштуватиме Ізраїлю близько 51 млрд доларів.
Про це повідомляє Calcalist, з посиланням на дані попередні дані міністерства фінансів.
Зазначається, що відповідна оцінка ґрунтується на припущенні, що війна триватиме від 8 до 12 місяців і обмежиться Газою, без повноцінної участі ліванської Хезболли, Ірану чи Ємену, і що близько 350 тис ізраїльтян, призваних у військові резерви, незабаром повернуться на роботу.
У міністерстві оцінку в 200 млрд шекелів (51 млрд дол), що становить близько 10% ВВП Ізраїля, вважать оптимістичною.
Як повідомляється, половина витрат припадає на оборону, які становлять близько 1 млрд шекелів на день. Ще 40-60 млрд шекелів становитиме втрата доходів, 17-20 млрд - компенсація бізнесу і 10-20 млрд шекелів - реабілітація.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Умєров підтвердив, що екскомандувача ССО Хоренка звільнили за його поданням
|У Байдена кажуть, що через Конгрес змушені надсилати Україні менші пакети допомоги
|США виділили пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів
|Зеленський вивчає всі «за» і «проти» виборів - Кулеба
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|ООН закликала зібрати $435 мільйонів для зимової допомоги українцям
|Редакція однієї з найдавніших газет Британії: Захід не може дозволити собі «забути» про Україну
|Блінкен обговорив з президентом Кіпру морський коридор до Гази
|Війна з ХАМАС коштуватиме Ізраїлю понад 50 мільярдів доларів – ЗМІ
|Слідом за авіаносцями: на Близький Схід прибув атомний підводний човен США
|Блінкен відвідав Ірак із неанонсованим візитом
Бізнес
|X/Twitter позначив допис Маска про Іран та військові бази США як дезінформацію — мільярдер видалив позначку і сказав, що це «жарт»
|Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі
|Британія, США, ЄС та Китай підписали першу декларацію про небезпеку штучного інтелекту
|LinkedIn запустила чат-бот зі штучним інтелектом для пошуку роботи
|Легенда НБА Меджик Джонсон став мільярдером
|Тейлор Свіфт стала мільярдеркою
|Стартап зі США, який коштував $47 млрд, втратив 99,8% вартості й готується до банкрутства