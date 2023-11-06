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АНАЛІТИКА

Війна з ХАМАС коштуватиме Ізраїлю понад 50 мільярдів доларів – ЗМІ

 


Конфлікт з бойовиками ХАМАС у секторі Газа коштуватиме Ізраїлю близько 51 млрд доларів.

Про це повідомляє Calcalist, з посиланням на дані попередні дані міністерства фінансів.

Зазначається, що відповідна оцінка ґрунтується на припущенні, що війна триватиме від 8 до 12 місяців і обмежиться Газою, без повноцінної участі ліванської Хезболли, Ірану чи Ємену, і що близько 350 тис ізраїльтян, призваних у військові резерви, незабаром повернуться на роботу.

У міністерстві оцінку в 200 млрд шекелів (51 млрд дол), що становить близько 10% ВВП Ізраїля, вважать оптимістичною.

Як повідомляється, половина витрат припадає на оборону, які становлять близько 1 млрд шекелів на день. Ще 40-60 млрд шекелів становитиме втрата доходів, 17-20 млрд - компенсація бізнесу і 10-20 млрд шекелів - реабілітація.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Ізраїль
 

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