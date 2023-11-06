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АНАЛІТИКА

Блінкен провів зустріч з Аббасом

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав у неділю місто Рамаллах, де провів зустріч із главою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом, передають західні ЗМІ.

Це перший візит Блінкена на палестинські території з моменту початку 7 жовтня збройного конфлікту між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, що контролює Сектор Гази.

У суботу глави МЗС низки арабських країн закликали США домагатися негайного безстрокового припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Блінкен, як повідомляли ЗМІ, у п'ятницю прибув із візитом до Ізраїлю, щоб домогтися тимчасового припинення вогню для вивезення із Сектора Гази іноземців і доправлення туди гумдопомоги. Однак ізраїльська сторона поки що такі пропозиції відкидає.

Палестинська національна адміністрація де-факто контролює лише низку територій на Західному березі Йордану. Управління Сектором Гази вона не здійснює.

За повідомленнями арабських ЗМІ, Махмуд Аббас закликав Блінкена домогтися негайного припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Гази.

"Також слід прискорити доставку в Сектор Гази гуманітарної допомоги, зокрема ліків, води, продовольства. Потрібно відновити подачу туди електрики", - додав глава ПНА.

Аббас назвав удари Ізраїлю по Газі спробою геноциду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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