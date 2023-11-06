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Блінкен провів зустріч з Аббасом
09:52 06.11.2023 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав у неділю місто Рамаллах, де провів зустріч із главою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом, передають західні ЗМІ.
Це перший візит Блінкена на палестинські території з моменту початку 7 жовтня збройного конфлікту між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, що контролює Сектор Гази.
У суботу глави МЗС низки арабських країн закликали США домагатися негайного безстрокового припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.
Блінкен, як повідомляли ЗМІ, у п'ятницю прибув із візитом до Ізраїлю, щоб домогтися тимчасового припинення вогню для вивезення із Сектора Гази іноземців і доправлення туди гумдопомоги. Однак ізраїльська сторона поки що такі пропозиції відкидає.
Палестинська національна адміністрація де-факто контролює лише низку територій на Західному березі Йордану. Управління Сектором Гази вона не здійснює.
За повідомленнями арабських ЗМІ, Махмуд Аббас закликав Блінкена домогтися негайного припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у Секторі Гази.
"Також слід прискорити доставку в Сектор Гази гуманітарної допомоги, зокрема ліків, води, продовольства. Потрібно відновити подачу туди електрики", - додав глава ПНА.
Аббас назвав удари Ізраїлю по Газі спробою геноциду.
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