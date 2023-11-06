Фінансові новини
- |
- 06.11.23
- |
- 11:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Блінкен відкинув наполягання арабських держав негайно припинити вогонь у Газі
09:45 06.11.2023 |
Держсекретар США Ентоні Блінкен не погодився із закликами Йорданії та Єгипту переконати Ізраїль припинити вогонь у секторі Гази.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав в столиці Йорданії Аммані на спільній з міністрами закордонних справ Йорданії та Єгипту пресконференції, повідомляє Reuters.
За словами американського посадовця, це лише дозволить палестинському бойовому угрупованню ХАМАС перегрупуватися та знову напасти на Єврейську державу, як це відбулося 7 жовтня.
"Жодна країна, жоден з нас не погодиться на це... Тому важливо підтвердити право Ізраїлю та його обов'язок захищати себе", - наголосив Блінкен.
Раніше повідомлялося, що у США очікують, що найближчими днями Ізраїль змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря і зосередившись на тактичних наземних операціях.
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен у Тель-Авіві заявив, що його країна підтримує дії Ізраїлю проти ХАМАС, однак цивільне населення в Газі має бути захищене.
Крім того, за даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена у приватному порядку тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свої авіаудари по південній частині сектора Гази - для того, аби зберегти життя цивільних.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Умєров підтвердив, що екскомандувача ССО Хоренка звільнили за його поданням
|У Байдена кажуть, що через Конгрес змушені надсилати Україні менші пакети допомоги
|США виділили пакет військової допомоги Україні на 425 млн доларів
|Зеленський вивчає всі «за» і «проти» виборів - Кулеба
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|ООН закликала зібрати $435 мільйонів для зимової допомоги українцям
|Редакція однієї з найдавніших газет Британії: Захід не може дозволити собі «забути» про Україну
|Блінкен обговорив з президентом Кіпру морський коридор до Гази
|Війна з ХАМАС коштуватиме Ізраїлю понад 50 мільярдів доларів – ЗМІ
|Слідом за авіаносцями: на Близький Схід прибув атомний підводний човен США
|Блінкен відвідав Ірак із неанонсованим візитом
Бізнес
|X/Twitter позначив допис Маска про Іран та військові бази США як дезінформацію — мільярдер видалив позначку і сказав, що це «жарт»
|Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі
|Британія, США, ЄС та Китай підписали першу декларацію про небезпеку штучного інтелекту
|LinkedIn запустила чат-бот зі штучним інтелектом для пошуку роботи
|Легенда НБА Меджик Джонсон став мільярдером
|Тейлор Свіфт стала мільярдеркою
|Стартап зі США, який коштував $47 млрд, втратив 99,8% вартості й готується до банкрутства