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АНАЛІТИКА

Блінкен відкинув наполягання арабських держав негайно припинити вогонь у Газі

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен не погодився із закликами Йорданії та Єгипту переконати Ізраїль припинити вогонь у секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в столиці Йорданії Аммані на спільній з міністрами закордонних справ Йорданії та Єгипту пресконференції, повідомляє Reuters.

За словами американського посадовця, це лише дозволить палестинському бойовому угрупованню ХАМАС перегрупуватися та знову напасти на Єврейську державу, як це відбулося 7 жовтня.

"Жодна країна, жоден з нас не погодиться на це... Тому важливо підтвердити право Ізраїлю та його обов'язок захищати себе", - наголосив Блінкен.

Раніше повідомлялося, що у США очікують, що найближчими днями Ізраїль змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря і зосередившись на тактичних наземних операціях.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен у Тель-Авіві заявив, що його країна підтримує дії Ізраїлю проти ХАМАС, однак цивільне населення в Газі має бути захищене.

Крім того, за даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена у приватному порядку тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свої авіаудари по південній частині сектора Гази - для того, аби зберегти життя цивільних.
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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