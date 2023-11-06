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Ердоган: Нетаньягу більше не є для нас співрозмовником
09:35 06.11.2023 |
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що він розірвав контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу після війни в Газі.
Як повідомляє "Європейська правда", його цитує Anadolu.
"Відтепер ми викреслили його. Рішення з цього питання я ухвалю під час дискусій, які відбудуться в рамках саміту Організації ісламського співробітництва. Однак повністю розірвати зв'язки неможливо, особливо в міжнародній дипломатії", - заявив Ердоган.
За словами турецького лідера, вчинки Нетаньягу "не відповідають тим заповідям, які він згадує".
"Нетаньягу - це той, хто спровокував реакцію ізраїльського народу і втратив підтримку своїх громадян. Він хоче забезпечити підтримку своїми масовими розправами, цитуючи Тору і використовуючи релігійні терміни. Те, що робить ця людина, є суто піар-кампанією, популістським підходом", - вважає Ердоган.
Президент Туреччини зазначив, що Анкара підтримає ініціативи, які дадуть змогу передати справи щодо "порушень прав людини та воєнних злочинів Ізраїлю" до Міжнародного кримінального суду.
Туреччина відкликала свого посла в Ізраїлі на знак протесту проти "триваючих бомбардувань обложеного сектора Гази", повідомило в суботу міністерство закордонних справ країни.
Нагадаємо, що Ердоган також заявив, що Туреччина готова стати країною-гарантом сектора Гази, якщо виникне така ситуація.
Раніше повідомлялося, що у США очікують, що найближчими днями Ізраїль змінить тактику боїв проти ХАМАС, зменшивши масштаби атак з повітря і зосередившись на тактичних наземних операціях.
Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен у Тель-Авіві заявив, що його країна підтримує дії Ізраїлю проти ХАМАС, однак цивільне населення в Газі має бути захищене.
Крім того, за даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена у приватному порядку тисне на Ізраїль, щоб той обмежив свої авіаудари по південній частині сектора Гази - для того, аби зберегти життя цивільних.
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