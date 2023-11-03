Фінансові новини
- |
- 03.11.23
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Велика Британія будує надпотужний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом — із 200 квадрильйонами обчислень на секунду
10:52 03.11.2023 |
Уряд Великої Британії інвестує $273 мільйони у створення суперкомп'ютера Isambard-AI, який після ввімкнення має стати одним із найкращих суперкомп'ютерів зі штучним інтелектом у світі.
Isambard-AI буде укомплектований 5448 суперчипами NVIDIA GH200 Grace Hoppe, що дозволять йому виконувати понад 200 квадрильйонів обчислень за секунду. Очікується, що британський суперкомп'ютер розпочне працювати вже влітку 2024 року, а хостингом слугуватиме Бристольський університет.
За даними університету, Isambard-AI буде в 10 разів швидшим за найшвидший суперкомп'ютер у Великій Британії, який існує сьогодні. Хоча зрештою він підключатиметься до інших суперапаратів, щоб ще більше підвищити продуктивність.
Американський ІТ-гігант Hewlett Packard Enterprise допоможе у створенні комп'ютера з метою згодом під'єднати його до нещодавно анонсованого суперкомп'ютера Cambridge під назвою Dawn. Апарат, створений Dell і StackPC, працюватиме на більш ніж 1000 чипах Intel, які використовують водне охолодження для зниження енергоспоживання. Очікується, що він почне працювати в найближчі два місяці.
Велика Британія сподівається, що два об'єднані суперкомп'ютери досягнуть прориву в термоядерній енергетиці, охороні здоров'я та моделюванні клімату.
Раніше уряд Великої Британії виділив 1 мільярд фунтів стерлінгів на інвестиції в напівпровідникову промисловість, щоб забезпечити постачання мікросхем у країну та зменшити її залежність від Східної Азії щодо найбільш комерційно важливих мікрочипів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Посол США: Ми не зафіксували випадків розкрадання військової допомоги в Україні
|БТРи, дрони і радари для ППО. Німеччина передала Україні новий військовий пакет
|Відновлення податкових перевірок відкладуть до 1 грудня: Комітет Ради схвалив законопроєкт
|Більшість українців знову вважає важливим критикувати помилки влади - соцопитування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу в Україні
У РУБРИЦІ
|Кулеба: Схоже, Німеччині треба більше часу для рішення щодо Taurus
|Майже половина росіян з кредитами потрапили до списку боржників
|Чеські компанії отримали перші замовлення з відновлення України: деякі вже реалізуються
|У половині країн світу падає рівень демократії - IDEA
|Велика Британія будує надпотужний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом — із 200 квадрильйонами обчислень на секунду
|Британія ввела обмеження проти платіжної системи, яка має зв’язки з РФ
Бізнес
|X/Twitter позначив допис Маска про Іран та військові бази США як дезінформацію — мільярдер видалив позначку і сказав, що це «жарт»
|Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі
|Британія, США, ЄС та Китай підписали першу декларацію про небезпеку штучного інтелекту
|LinkedIn запустила чат-бот зі штучним інтелектом для пошуку роботи
|Легенда НБА Меджик Джонсон став мільярдером
|Тейлор Свіфт стала мільярдеркою
|Стартап зі США, який коштував $47 млрд, втратив 99,8% вартості й готується до банкрутства