Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика Британія будує надпотужний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом — із 200 квадрильйонами обчислень на секунду

 

Уряд Великої Британії інвестує $273 мільйони у створення суперкомп'ютера Isambard-AI, який після ввімкнення має стати одним із найкращих суперкомп'ютерів зі штучним інтелектом у світі.

Isambard-AI буде укомплектований 5448 суперчипами NVIDIA GH200 Grace Hoppe, що дозволять йому виконувати понад 200 квадрильйонів обчислень за секунду. Очікується, що британський суперкомп'ютер розпочне працювати вже влітку 2024 року, а хостингом слугуватиме Бристольський університет.

За даними університету, Isambard-AI буде в 10 разів швидшим за найшвидший суперкомп'ютер у Великій Британії, який існує сьогодні. Хоча зрештою він підключатиметься до інших суперапаратів, щоб ще більше підвищити продуктивність.

Американський ІТ-гігант Hewlett Packard Enterprise допоможе у створенні комп'ютера з метою згодом під'єднати його до нещодавно анонсованого суперкомп'ютера Cambridge під назвою Dawn. Апарат, створений Dell і StackPC, працюватиме на більш ніж 1000 чипах Intel, які використовують водне охолодження для зниження енергоспоживання. Очікується, що він почне працювати в найближчі два місяці.

Велика Британія сподівається, що два об'єднані суперкомп'ютери досягнуть прориву в термоядерній енергетиці, охороні здоров'я та моделюванні клімату.

Раніше уряд Великої Британії виділив 1 мільярд фунтів стерлінгів на інвестиції в напівпровідникову промисловість, щоб забезпечити постачання мікросхем у країну та зменшити її залежність від Східної Азії щодо найбільш комерційно важливих мікрочипів.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2659
  0,0004
 0,00
EUR
 1
 38,6703
  0,4392
 1,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2654  0,04 0,12 37,8414  0,07 0,17
EUR 39,6621  0,03 0,08 40,3675  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2300  0,03 0,08 36,2500  0,06 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес