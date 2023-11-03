Велика Британія будує надпотужний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом — із 200 квадрильйонами обчислень на секунду

Уряд Великої Британії інвестує $273 мільйони у створення суперкомп'ютера Isambard-AI, який після ввімкнення має стати одним із найкращих суперкомп'ютерів зі штучним інтелектом у світі.

Isambard-AI буде укомплектований 5448 суперчипами NVIDIA GH200 Grace Hoppe, що дозволять йому виконувати понад 200 квадрильйонів обчислень за секунду. Очікується, що британський суперкомп'ютер розпочне працювати вже влітку 2024 року, а хостингом слугуватиме Бристольський університет.

За даними університету, Isambard-AI буде в 10 разів швидшим за найшвидший суперкомп'ютер у Великій Британії, який існує сьогодні. Хоча зрештою він підключатиметься до інших суперапаратів, щоб ще більше підвищити продуктивність.

Американський ІТ-гігант Hewlett Packard Enterprise допоможе у створенні комп'ютера з метою згодом під'єднати його до нещодавно анонсованого суперкомп'ютера Cambridge під назвою Dawn. Апарат, створений Dell і StackPC, працюватиме на більш ніж 1000 чипах Intel, які використовують водне охолодження для зниження енергоспоживання. Очікується, що він почне працювати в найближчі два місяці.

Велика Британія сподівається, що два об'єднані суперкомп'ютери досягнуть прориву в термоядерній енергетиці, охороні здоров'я та моделюванні клімату.

Раніше уряд Великої Британії виділив 1 мільярд фунтів стерлінгів на інвестиції в напівпровідникову промисловість, щоб забезпечити постачання мікросхем у країну та зменшити її залежність від Східної Азії щодо найбільш комерційно важливих мікрочипів.