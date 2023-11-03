Блінкен втретє від нападу ХАМАС прибув до Ізраїлю

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю в п'ятницю для зустрічей з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими ізраїльськими високопосадовцями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Блінкен приземлився в Тель-Авіві у супроводі нещодавно призначеного посла США в Ізраїлі Джека Лью. Це його третій візит до Ізраїлю після нападу ХАМАС 7 жовтня.

У коментарі для ЗМІ перед відльотом з Вашингтона в четвер Блінкен заявив, що планує обговорити з ізраїльським урядом "триваючу кампанію проти терористичної організації ХАМАС" і "кроки, які необхідно вжити для захисту цивільного населення".

Він також має намір обговорити, як і під час минулих поїздок, питання заручників, яких утримує ХАМАС, і запобігання ширшому регіональному конфлікту.

Безперервний потік гуманітарної допомоги і виїзд цивільного населення будуть ще однією ключовою темою його розмов в Ізраїлі, заявив Блінкен в четвер.

Третім пріоритетом візиту Блінкена є обговорення "наступного дня" - "як ми можемо створити умови для тривалого, стійкого миру, міцної, стабільної безпеки як для ізраїльтян, так і для палестинців".

Турецькі дипломатичні джерела повідомили, що Блінкен також відвідає Туреччину, але представник Держдепу Метью Міллер не підтвердив цього.

За даними ЗМІ, США та Ізраїль обговорюють кілька варіантів контролю за сектором Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.