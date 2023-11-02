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Ізраїль просить Німеччину, Францію та Італію надати шпитальні судна для палестинців
17:47 02.11.2023 |
Ізраїль звернувся до Німеччини, Франції та Італії з проханням надати шпитальні судна для лікування поранених із сектора Гази.
Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю радіостанції Kan заявив посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор, повідомляє Tagesspiegel.
За його словами, ці кораблі необхідні для лікування великої кількості поранених палестинців, які в'їжджають до Єгипту з сектора Гази.
"Я ще не знаю, чи це дійсно відбувається. Ми попросили про це. Я припускаю, що це буде обговорюватися. В Європі є тенденція допомагати в гуманітарних питаннях будь-яким можливим способом", - сказав він в інтерв'ю ізраїльському суспільному мовнику.
Посол заявив, що Ізраїль поки що не отримав відповіді від Італії. Минулого тижня Франція заявила, що відправить корабель у східне Середземномор'я для підтримки лікарень в Газі.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль і бойовики ХАМАС повинні призупинити бойові дії задля звільнення заручників, але не підтримав повне припинення вогню.
Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль у п'ятницю, щоб висловити солідарність з його боротьбою проти ХАМАС, але також підтвердити необхідність мінімізації жертв серед палестинського цивільного населення.
Турецькі дипломатичні джерела повідомили, що Блінкен також відвідає Туреччину, але Держдеп не підтвердив цього.
За даними ЗМІ, США та Ізраїль обговорюють кілька варіантів контролю за сектором Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.
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