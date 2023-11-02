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АНАЛІТИКА

Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі

Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі

 

Німецька автомобільна група Volkswagen відкладає на невизначений термін рішення щодо будівництва четвертого заводу з виробництва акумуляторів через падіння попиту на електромобілі в Європі. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву голови правління компанії Олівера Блюма.

"Враховуючи ринкові умови, зокрема мляве зростання ринку електромобілів у Європі... на цей час немає бізнес-обґрунтування для ухвалення рішення про подальші об'єкти", - цитує агентство заяву Блюма.

Volkswagen розглядав можливе місце для гігафабрики з виробництва акумуляторів для електромобілів в одній із країн Центральної Європи. Пріоритет мала Чехія, але у списку були також Угорщина, Польща та Словаччина.

Торік Volkswagen уже відкладав рішення щодо будівництва фабрики. А раніше цього року компанія заявила, що не поспішає з ухваленням рішення.

Реагуючи на рішення німецької компанії, в чеському уряді заявили, що почнуть пропонувати зарезервований майданчик для заводу іншим інвесторам.

"Ми не можемо продовжувати утримувати землю під цей проєкт", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на пресконференції.

Портфель замовлень Volkswagen на електромобілі на 2023 рік в Європі скоротився до 150 000 авто з 300 000 авто минулого року.

Volkswagen вже вибрав майданчики для виробництва акумуляторних елементів у Зальцгіттері (Німеччина), Валенсії (Іспанія) та Сент-Томасі (Канада).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Volkswagen, Чехія
 

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