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Volkswagen відмовився від будівництва гігафабрики в Чехії: падає попит на електромобілі
13:13 02.11.2023 |
Німецька автомобільна група Volkswagen відкладає на невизначений термін рішення щодо будівництва четвертого заводу з виробництва акумуляторів через падіння попиту на електромобілі в Європі. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву голови правління компанії Олівера Блюма.
"Враховуючи ринкові умови, зокрема мляве зростання ринку електромобілів у Європі... на цей час немає бізнес-обґрунтування для ухвалення рішення про подальші об'єкти", - цитує агентство заяву Блюма.
Volkswagen розглядав можливе місце для гігафабрики з виробництва акумуляторів для електромобілів в одній із країн Центральної Європи. Пріоритет мала Чехія, але у списку були також Угорщина, Польща та Словаччина.
Торік Volkswagen уже відкладав рішення щодо будівництва фабрики. А раніше цього року компанія заявила, що не поспішає з ухваленням рішення.
Реагуючи на рішення німецької компанії, в чеському уряді заявили, що почнуть пропонувати зарезервований майданчик для заводу іншим інвесторам.
"Ми не можемо продовжувати утримувати землю під цей проєкт", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на пресконференції.
Портфель замовлень Volkswagen на електромобілі на 2023 рік в Європі скоротився до 150 000 авто з 300 000 авто минулого року.
Volkswagen вже вибрав майданчики для виробництва акумуляторних елементів у Зальцгіттері (Німеччина), Валенсії (Іспанія) та Сент-Томасі (Канада).
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