Нетаньяху: Ізраїль почав третю фазу воєнної операції

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала третій етап війни проти радикального ісламістського угруповання ХАМАС у Секторі Гази, що передбачає розширення сухопутної воєнної операції, заявив 30 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

"Ми в розпалі війни. Ми поставили перед собою чітку мету: знищити військовий і режимний потенціал ХАМАСу. Ми робимо це системно", - сказав Нетаньяху. За його словами, вже завершився перший "етап гальмування". "Другий етап - постійно триваючі атаки з повітря. Третій етап - розширення наземного проникнення в Сектор Гази. ЦАХАЛ робить це розміреними, дуже потужними кроками, систематично просуваючись крок за кроком", - заявив прем'єр.

Паралельно армія Ізраїлю працює над стримуванням на півночі країни ліванського шиїтського парамілітарного угруповання "Хезболла", підтримуваного Іраном. "Я знову кажу "Хезболлі": ви зробите помилку всього свого життя, якщо вирішите повною мірою втрутитися в кампанію. Ви отримаєте удар, який навіть не можете собі уявити", - наголосив Нетаньяху.

Нетаньяху: Кампанія потребує часу

Прем'єр наголосив, що розпочата Ізраїлем кампанія потребуватиме часу. "Будуть несподівані перешкоди, будуть труднощі, будуть втрати, будуть і сюрпризи, але наприкінці я обіцяю вам одне: ХАМАС отримає нокдаун, ХАМАС буде переможений, буде інша Газа", - заявив він.

Одним із напрямів кампанії Нетаньяху назвав "гуманітарні зусилля" Ізраїлю. "Ми намагаємося перемістити населення Гази на південь сектора, ми створили там безпечну зону, куди хочемо направити гуманітарну допомогу. Ми це робимо в координації з нашими американськими друзями. Цей процес теж потребує часу", - пояснив прем'єр.

7 жовтня бойовики ХАМАСу здійснили масштабний терористичний напад на Ізраїль і влаштували наймасовішу розправу над цивільними за всю історію сучасної ізраїльської держави. За попередніми даними, загинули понад 1400 людей. Терористи також захопили понад 200 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Відтоді Ізраїль завдає масованих авіаударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу, та проводить обмежені наземні операції проти бойовиків. На порядку денному залишається питання про початок повномасштабного наступу ЦАХАЛу на Сектор Гази.