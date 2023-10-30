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Ізраїль оголосив про припинення співпраці з компанією Starlink
11:00 30.10.2023 |
Міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі заявив про розрив усіх ділових відносин з компанією Starlink, що належить Ілону Маску, після його заяви про те, що Starlink продовжить роботу в смузі Гази для "міжнародно визнаних організацій", повідомляє у суботу у своєму Х (раніше відомому як Twitter) міністр.
"Хамас буде використовувати його (Starlink - ІФ-У) для терористичної діяльності. У цьому немає жодних сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. Хамас - це ІДІЛ. Можливо, Маск був би готовий обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів , дочок, людей похилого віку. Усіх їх! До цього часу мій офіс розірве всі зв'язки зі Starlink", - написав Шломо Карі.
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