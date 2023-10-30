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АНАЛІТИКА

Starlink допомагатиме міжнародним організаціям у Секторі Газа, - Маск

 

Система супутникового зв'язку Starlink підтримуватиме зв'язок із міжнародно визнаними гуманітарними організаціями в Секторі Гази.

Про це заявив засновник Starlink Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Представник США Александрія Окасіо-Кортес раніше заявляла, що вимкнення зв'язку в Секторі Гази "неприйнятне".

Водночас групи допомоги заявляють, що не можуть зв'язатися зі своїми представниками в Секторі Гази після того, як телефонний та інтернет-зв'язок перестав працювати під час інтенсивних ізраїльських бомбардувань, що підтримують наземну операцію, яка посилюється.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: SpaceX, Ізраїль
 

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