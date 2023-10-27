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Британія створить перший у світі інститут безпеки штучного інтелекту, - Сунак
09:54 27.10.2023 |
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Сполучене Королівство створить перший у світі інститут безпеки штучного інтелекту (ШІ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Перед зустріччю наступного тижня з представниками компаній, що займаються штучним інтелектом очільник британського уряди розповів про перший в світі інститут безпеки ШІ, який створить Британія.
Сунак зазначив, що організація розвиватиме світові знання про безпеку технології та ретельно досліджуватиме, оцінюватиме та тестуватиме нові типи штучного інтелекту.
"Це потрібно, щоб ми зрозуміли, на що здатна кожна нова модель, досліджуючи всі ризики від соціальної шкоди, як-от упередження та дезінформація, до найбільш екстремальних ризиків з усіх", - заявив прем'єр Великобританії.
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