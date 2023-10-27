Ізраїль відреагував на приїзд делегації ХАМАСу в Москву

Речник міністерства закордонних справ (МЗС) Ізраїлю Ліор Хаят розкритикував Росію за прийом у Москві 26 жовтня делегації палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного терористичним у ЄС, США та Ізраїлі.

"ХАМАС - терористична організація, гірша за "Ісламську державу". Руки ватажків ХАМАСу заплямовані кров'ю понад 1400 ізраїльтян, яких зарізали, вбили, стратили та спалили. Вони відповідальні за викрадення понад 220 ізраїльтян, включаючи немовлят, дітей, жінок і літніх людей", - написав Хаят у соціальній мережі Х.

Запрошення представників ХАМАСу до Москви він назвав "недостойним кроком, який сприяє терору та легітимізації звірств терористів" і закликав російський уряд "негайно вигнати" їх.

Делегація ХАМАСу в Москві

За офіційною версією МЗС РФ, російські дипломати та представники ХАМАСу обговорювали в Москві звільнення іноземних заручників, які перебувають в полоні бойовиків у Секторі Гази, та евакуацію росіян і інших іноземців з території Гази.

Крім делегації ХАМАСу, 26 жовтня в Москву приїхав заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані, якого називають головним перемовником з іранської ядерної програми.

Росія має зв'язки з усіма ключовими гравцями на Близькому Сході. У нинішній ізраїльсько-палестинській кризі, спричиненій жорстоким масованим нападом ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, РФ звинувачує "провал американської дипломатії" та закликає до припинення вогню й відновлення переговорів.