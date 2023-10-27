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WSJ: Ізраїль погодився відкласти операцію в Газі до розміщення США додаткових ППО
23:39 25.10.2023 |
Ізраїль погодився на прохання США відкласти наземну операцію в секторі Гази, аби американська сторона транспортувала до регіону додаткові системи протиповітряної оборони для захисту власних військ.
Про це з посиланням на посадовців зі США та Ізраїлю повідомила газета The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".
Пентагон намагається розгорнути близько десятка систем протиповітряної оборони для прикриття американських військових баз в Іраку, Сирії, Кувейті, Йорданії, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.
Поки що американським посадовцям вдалось переконати ізраїльських колег дочекатись розгортання цих систем ППО, перш ніж починати дії в Газі, пише WSJ.
Ізраїль також враховує у плануванні військових дій зусилля з постачання гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі та дипломатичні зусилля, спрямовані на звільнення заручників, що утримуються угрупованням ХАМАС.
Водночас у США найбільше побоюються, що після початку наземної операції Ізраїлю в Газі американські війська стануть мішенню для різних груп бойовиків у регіоні.
Загалом з початку жовтня, коли ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, відбулось щонайменше 13 атак на американські військові бази в Іраку та Сирії з використанням безпілотників і ракет, у результаті яких загинув один американський підрядник, був знищений американський безпілотник і близько 30 військовослужбовців отримали поранення.
Ізраїль, як відомо, готується до наземного наступу в Газі після нападу з боку ХАМАС 7 жовтня. Він заявляє, що метою наступу є "знищення" угруповання, яке Ізраїль, США та інші країни вважають терористичною організацією.
За даними ЗМІ, Вашингтон тиснув на Ізраїль, щоб той відклав своє наземне вторгнення в сектор Гази, аби виграти час для звільнення більшої кількості заручників ХАМАС і надати гуманітарну допомогу палестинцям.
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