WSJ: Ізраїль погодився відкласти операцію в Газі до розміщення США додаткових ППО

Ізраїль погодився на прохання США відкласти наземну операцію в секторі Гази, аби американська сторона транспортувала до регіону додаткові системи протиповітряної оборони для захисту власних військ.

Про це з посиланням на посадовців зі США та Ізраїлю повідомила газета The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Пентагон намагається розгорнути близько десятка систем протиповітряної оборони для прикриття американських військових баз в Іраку, Сирії, Кувейті, Йорданії, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Поки що американським посадовцям вдалось переконати ізраїльських колег дочекатись розгортання цих систем ППО, перш ніж починати дії в Газі, пише WSJ.

Ізраїль також враховує у плануванні військових дій зусилля з постачання гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі та дипломатичні зусилля, спрямовані на звільнення заручників, що утримуються угрупованням ХАМАС.

Водночас у США найбільше побоюються, що після початку наземної операції Ізраїлю в Газі американські війська стануть мішенню для різних груп бойовиків у регіоні.

Загалом з початку жовтня, коли ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, відбулось щонайменше 13 атак на американські військові бази в Іраку та Сирії з використанням безпілотників і ракет, у результаті яких загинув один американський підрядник, був знищений американський безпілотник і близько 30 військовослужбовців отримали поранення.

Ізраїль, як відомо, готується до наземного наступу в Газі після нападу з боку ХАМАС 7 жовтня. Він заявляє, що метою наступу є "знищення" угруповання, яке Ізраїль, США та інші країни вважають терористичною організацією.

За даними ЗМІ, Вашингтон тиснув на Ізраїль, щоб той відклав своє наземне вторгнення в сектор Гази, аби виграти час для звільнення більшої кількості заручників ХАМАС і надати гуманітарну допомогу палестинцям.