Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

WSJ: Ізраїль погодився відкласти операцію в Газі до розміщення США додаткових ППО

 

Ізраїль погодився на прохання США відкласти наземну операцію в секторі Гази, аби американська сторона транспортувала до регіону додаткові системи протиповітряної оборони для захисту власних військ.

Про це з посиланням на посадовців зі США та Ізраїлю повідомила газета The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Пентагон намагається розгорнути близько десятка систем протиповітряної оборони для прикриття американських військових баз в Іраку, Сирії, Кувейті, Йорданії, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Поки що американським посадовцям вдалось переконати ізраїльських колег дочекатись розгортання цих систем ППО, перш ніж починати дії в Газі, пише WSJ.

Ізраїль також враховує у плануванні військових дій зусилля з постачання гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі та дипломатичні зусилля, спрямовані на звільнення заручників, що утримуються угрупованням ХАМАС.

Водночас у США найбільше побоюються, що після початку наземної операції Ізраїлю в Газі американські війська стануть мішенню для різних груп бойовиків у регіоні.

Загалом з початку жовтня, коли ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, відбулось щонайменше 13 атак на американські військові бази в Іраку та Сирії з використанням безпілотників і ракет, у результаті яких загинув один американський підрядник, був знищений американський безпілотник і близько 30 військовослужбовців отримали поранення.

Ізраїль, як відомо, готується до наземного наступу в Газі після нападу з боку ХАМАС 7 жовтня. Він заявляє, що метою наступу є "знищення" угруповання, яке Ізраїль, США та інші країни вважають терористичною організацією.

За даними ЗМІ, Вашингтон тиснув на Ізраїль, щоб той відклав своє наземне вторгнення в сектор Гази, аби виграти час для звільнення більшої кількості заручників ХАМАС і надати гуманітарну допомогу палестинцям.
Ключові теги: США, Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5082
  0,0230
 0,06
EUR
 1
 38,4687
  0,1484
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4029  0,02 0,06 38,0461  0,01 0,02
EUR 39,7018  0,04 0,10 40,5589  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4200  0,11 0,30 36,4450  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес