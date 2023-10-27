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АНАЛІТИКА

В ЄС досягли прогресу у переговорах щодо закону по регулюванню ШІ – ЗМІ

 

Законодавці ЄС погодили критично важливу частину нових правил щодо штучного інтелекту на засіданні 24 жовтня, наблизившись до більш широкої угоди щодо історичного закону про ШІ.

Про це пише Reuters із посиланням на 5 джерел.

Після двох років переговорів законопроєкт був схвалений Європарламентом у травні. Тепер проєкт правил ШІ необхідно узгодити на зустрічах між парламентом і країнами ЄС, щоб виробити остаточні версії законів, пояснює агентство.

На засіданні 24 жовтня, яке тривало до півночі, законодавці погодили більшу частину статті 6 проєкту закону про штучний інтелект, яка була одним із каменів спотикання в переговорах, розповіли джерела.

При цьому співрозмовники відмовились надати більш детальну інформацію про те, що вдалось узгодити.

За словами джерел, стаття 6 визначає типи систем ШІ, які будуть віднесені до "високого ризику", а отже, підлягатимуть більш ретельному контролю з боку регуляторів.

Дебати щодо застосунків з високим ступенем ризику нещодавно зосередилися навколо того, чи варто робити винятки для деяких моделей ШІ з високим ступенем ризику, наприклад, для тих, що виконують "суто допоміжні" завдання, зазначають джерела.

Напередодні засідання 24 жовтня Reuters писало з посиланням на джерела, що європейські законодавці ще не дійшли згоди з кількох питань.

Драгош Тудораче і Брандо Беніфей, члени Європейського парламенту і співдоповідачі по закону, заявили в середу Reuters, що вони впевнені в тому, що угода може бути досягнута на п'ятому трилозі, який відбудеться на початку грудня.

"Ми досягли значного прогресу, - сказав Беніфей. "Якщо Рада продемонструє конструктивний підхід, ми зможемо ухвалити рішення (на рівні тристоронніх переговорів) до кінця року", - сказав він.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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