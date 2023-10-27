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АНАЛІТИКА

Туреччина призупинила заплановану енергетичну співпрацю з Ізраїлем, - Bloomberg

 

Туреччина призупинила плани щодо спільної з Ізраїлем розвідки енергоресурсів у Середземному морі та експорту газу в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg зазначає, що про таке рішення повідомив чиновник, який безпосередньо обізнаний з цим питанням.

Зауважимо, що це сталося після того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розкритикував Ізраїль у середу.

Позиція Туреччини та заява Ердогана

Зазначимо, що Туреччина вирішила зайняти роль "посередника" у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАС. Так, Ердоган закликав Ізраїль "припинити бомбардування палестинських земель, а палестинців припинити переслідування цивільних поселень в Ізраїлі".

Офіційна Туреччина висловила готовність до будь-якої форми посередництва для вирішення палестино-ізраїльського конфлікту, включаючи обмін полоненими.

При цьому сьогодні президент Туреччини заявив, що його країна не вважає ХАМАС терористичною організацією: "ХАМАС- це не терористична організація, а група визволителів і моджахедів, які борються за захист своїх земель і громадян".

До того ж, Ердоган скасував свою поїздку до Ізраїлю та заплановані візити інших турецьких високопосадовців.

Додамо, що ще вчора турецький президент мав розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, режим якого так чи інакше підтримує дії ХАМАС. А вже сьогодні Ердоган виступив із гучною заявою про те, що не вважає ХАМАС терористами.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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