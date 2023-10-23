Фінансові новини
- |
- 23.10.23
- |
- 18:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Катар підписав третій підряд 27-річний контракт на продаж газу в Європу
14:11 23.10.2023 |
Катар у понеділок, 23 жовтня, повідомив про третю підряд довгострокову угоду на продаж газу в Європу. Після TotalEnergies і Shell на 27-річний контракт погодилась італійська Eni. Обсяг угоди - 1 млн тонн зрідженого газу на рік, постачання почнуться з 2026 року, йдеться на сайті QatarEnergy.
Газ доставлятимуть з найбільшого у світі Північного родовища газу в Перській затоці, яке Катар ділить з Іраном, на плавучий LNG-термінал Italia в порту Пйомбіно (Тоскана). Відкрите 1971 року Північне родовище займає площу 9700 кв. км, з них 6000 кв. км - у територіальних водах Катару.
Катар продає газ в Італію з 2009 року, зараз постачання йде на термінал Adriatic неподалік від Венеції.
Shell володіє часткою 3,125% у проєкті з розширення східної частини Північного родовища (North Field East) на 32 млн тонн на рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Атлантична рада та понад 40 експертів закликають Байдена розпочати процес вступу України до НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін пропонує скасувати заочну і вечірню вищу освіту, – Лісовий
|В Іспанії конфіскували викрадене з України скіфське золото
|Україна отримала від ЄС дев'ятий транш макрофінансової допомоги - €1,5 мільярда
|НАЗК попередило про ризик видалення з реєстру корупціонерів понад 10 тисяч осіб
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ердоган зробив крок до схвалення членства Швеції в НАТО
|Атлантична рада та понад 40 експертів закликають Байдена розпочати процес вступу України до НАТО
|Азербайджан проводить військові навчання біля Вірменії
|ЄС запроваджує санкції проти Нігеру, де стався військовий переворот
|Росстат спрогнозував вимирання Росії зі швидкістю до понад 700 тисяч осіб на рік
|Казахстан домовляється про новий маршрут експорту нафти до Європи замість російської
Бізнес
|Foxconn і Nvidia побудують фабрики ШІ для безпілотних автомобілів і промислових роботів
|Маск може заблокувати Twitter для користувачів у Європі
|США заборонили експорт у Китай флагманських відеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 вартістю від $1600
|Творці гри World of Tanks запускають проєкт на підтримку України
|Lloyd's опублікував сценарій системного ризику масштабної кібератаки, можливі втрати оцінив у $3,5 трлн
|BMW з 2024 р. продаватиме автомобілі споживачам у Європі напряму
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд