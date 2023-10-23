Катар підписав третій підряд 27-річний контракт на продаж газу в Європу

Катар у понеділок, 23 жовтня, повідомив про третю підряд довгострокову угоду на продаж газу в Європу. Після TotalEnergies і Shell на 27-річний контракт погодилась італійська Eni. Обсяг угоди - 1 млн тонн зрідженого газу на рік, постачання почнуться з 2026 року, йдеться на сайті QatarEnergy.

Газ доставлятимуть з найбільшого у світі Північного родовища газу в Перській затоці, яке Катар ділить з Іраном, на плавучий LNG-термінал Italia в порту Пйомбіно (Тоскана). Відкрите 1971 року Північне родовище займає площу 9700 кв. км, з них 6000 кв. км - у територіальних водах Катару.

Катар продає газ в Італію з 2009 року, зараз постачання йде на термінал Adriatic неподалік від Венеції.

Shell володіє часткою 3,125% у проєкті з розширення східної частини Північного родовища (North Field East) на 32 млн тонн на рік.