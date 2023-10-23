«Саміт миру» в Єгипті закінчився без спільної заяви

Учасники міжнародної конференції в Каїрі щодо ситуації в Секторі Гази не змогли ухвалити спільну заяву. Як повідомляє в суботу, 21 жовтня, агентство AFP із посиланням на дипломатів, лідери арабських країн не погодилися з позицією Заходу про те, що відповідальність за загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту несе радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі, США та Ізраїлі терористичною організацією.

Західні лідери також хотіли, щоб до підсумкової заяви було додано заклик до цього терористичного угруповання відпустити утримуваних заручників.

Замість цього єгипетський президент Абдель Фаттах ас-Сісі, який головував на "Саміті миру", опублікував власну заяву, узгоджену з лідерами інших арабських держав.

У цьому документі йдеться про те, що загострення конфлікту "оголило нездатність" міжнародного співтовариства відшукати справедливе і довгострокове рішення, а світові лідери вже давно прагнуть "врегулювати конфлікт, а не припинити його назавжди", пропонуючи "тимчасові рішення та паліативи, які не відповідають навіть мінімальним сподіванням людей, що страждають".

У відповідь Ізраїль, представники якого не були запрошені на саміт, висловив жаль з приводу відсутності засудження "ісламського терору", який, на думку ізраїльської сторони, поставив під загрозу регіон і весь світ.

"На жаль, навіть в умовах цих жахливих звірств знайшлися люди, яким важко засудити тероризм або визнати небезпеку, - ідеться в заяві ізраїльського міністерства закордонних справ, - Ізраїль зробить те, що має зробити, й очікує, що міжнародне співтовариство визнає праведність битви, яку він веде".

Думки учасників саміту розійшлися

"Саміт миру" в Єгипті було організовано на тлі ескалації палестино-ізраїльського конфлікту - на ньому зібралися глави МЗС і політики з майже 30 країн Європи, Африки та Близького Сходу, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і голова Євроради Шарль Мішель. При цьому на зустрічі не було представників Ізраїлю та США.

Мішель закликав усіх учасників саміту зробити свій внесок у те, щоб "розірвати порочне коло насильства на Близькому Сході". Глава Євроради підтвердив право Ізраїлю на захист від терору ХАМАС відповідно до міжнародного права, зокрема гуманітарного. Глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала "завжди розмежовувати терористів і цивільне населення" і не розпалювати ненависть, додавши, що Берлін збільшив обсяг гуманітарної допомоги Сектору Гази на 50 мільйонів євро.

Король Йорданії Абдалла II закликав до "негайного припинення війни в Газі" і засудив те, що він назвав "глобальним мовчанням" про смерть і страждання палестинців. Президент Єгипту заявив, що палестинці "повинні реалізувати свої законні права на самовизначення" і мати "незалежну державу на своїй землі". А глава Палестинської автономії Махмуд Аббас зажадав "припинення ізраїльської окупації".

В ООН закликали до гуманітарного припинення вогню

Генсек Організації Об'єднаних Націй, виступаючи на саміті, зазначив, що в Секторі Гази, населення якого становить 2,4 мільйона осіб, зараз відбувається гуманітарна катастрофа. Дитячий фонд ООН, Всесвітня організація охорони здоров'я та інші організації ООН у спільній заяві закликали до припинення вогню в гуманітарних цілях і негайного безперешкодного гуманітарного доступу на всю територію сектору Гази, щоб "дати можливість гуманітарним організаціям дістатися до цивільних осіб, які потребують допомоги, врятувати життя і запобігти подальшим людським стражданням".

Як повідомлялося, у суботу до Сектора Гази через Єгипет прибула перша гуманітарна допомога. В ООН заявили, що для задоволення потреб населення палестинського ексклава потрібно близько 100 вантажівок із гумдопомогою на день.

Здійснивши 7 жовтня безпрецедентний за масштабами напад на Ізраїль, під час якого було вбито приблизно 1400 людей, бойовики ХАМАС викрали і відвезли в Сектор Гази приблизно 200 заручників. За даними палестинської сторони, кількість жертв ударів Ізраїлю у відповідь перевищила 4300 осіб.