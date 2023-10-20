США повернуть Ізраїлю дві системи «Залізний купол», - Reuters

Пентагон планує відправити дві системи протиракетної оборони "Залізний купол", які він раніше придбав у Ізраїлю, назад до цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони США повідомило членів Конгресу на брифінгу в середу, що планує здати в оренду системи "Залізний купол" Ізраїлю. Повідомляється, що в цьому типі фінансової угоди право власності залишається за покупцем.

За словами помічника Конгресу, системи ПРО повернуть до Ізраїлю протягом кількох днів. Пентагон раніше розглядав та тестував ці системи, як спосіб захисту території Гуаму від китайських ракет.

Що таке "Залізний купол"

"Залізний купол" - це пересувна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems.

Система "Залізний купол" здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км із траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам.

При цьому з 2015 року система отримала можливість знищувати рухомі безпілотники. Крім того, система здатна вражати літаки на висоті до 10 км. У серпні 2022 року Ізраїль заявив, що "Залізний купол" збив 97% палестинських ракет.