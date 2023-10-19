Ізраїль отримав від США бронетехніку

Міністерство оборони Ізраїлю отримало партію броньованих транспортних засобів від США, зокрема броньовані машини швидкої допомоги, тактичні вантажівки та механічне обладнання, повідомляє у четвер, 19 жовтня, агенція dpa.

"Їх передають Армії оборони Ізраїлю для заміни пошкодженої під час війни техніки", - зазначили в міноборони. Ця поставка є частиною "великомасштабної закупівельної операції" для посилення "парку транспортних засобів для вирішення низки операційних сценаріїв".

Наразі не уточнюється, чи буде використовуватися ця техніка на кордоні з Сектором Гази, де Ізраїль планує наземну операцію проти палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, або ж на кордоні з Ліваном, де тривають зіткнення з ліванським радикальним шиїтським угрупованням "Хезболла".

Ізраїль готується до наземної операції

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант сказав у четвер військовим, які знаходять на кордоні з Сектором Гази, що незабаром вони побачать його "зсередини". "Ви зараз бачите Газу здалеку, скоро ви побачите її зсередини. Прийде команда", - заявив він.

Він додав, що бій буде довгим і важким. Невдовзі після його заяви прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив відео, на якому він виголошує промову в оточенні військових. Відео супроводжується дописом "готові". За даними Reuters, воно зафільмоване біля кордону.