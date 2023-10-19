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Європарламент підтримав ліквідацію ХАМАС і гумдопомогу палестинцям
23:25 19.10.2023 |
Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію стосовно останнього загострення на Близькому Сході, засудивши дії терористичного угруповання ХАМАС, але застерігши щодо гуманітарної ситуації в секторі Гази.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Європарламенту.
Резолюція, яку підтримали 500 євродепутатів і відхилив 21, висловлює підтримку Ізраїлю та підкреслює необхідність "ліквідації терористичної організації ХАМАС" і засуджує її напади на цивільне населення.
Євродепутати також вимагають від ХАМАС негайного звільнення всіх заручників і підтверджують право Ізраїлю на самооборону, "закріплене й обмежене міжнародним правом".
Водночас резолюція закликає до "гуманітарної паузи" в бойових діях і висловлює "серйозну стурбованість" погіршенням гуманітарної ситуації в секторі Гази. У цьому зв'язку Європарламент наголошує на необхідності подальшої гуманітарної підтримки цивільного населення, але за умови контролю, аби ця допомога не потрапила до рук терористів.
Документ також містить згадки про зростання актів антисемітизму з моменту нападу ХАМАС на Ізраїль і заклики розслідувати роль Ірану, Катару та Росії в загостренні на Близькому Сході.
Нагадаємо, минулими вихідними країни-члени Європейського Союзу ухвалили свою заяву щодо загострення на Близькому Сході, у якій виклали спільну позицію ЄС щодо поточного перебігу подій.
Крім того, ЄС оголосив про організацію "гуманітарного повітряного мосту", за допомогою якого до сектору Гази постачатимуть гуманітарну допомогу на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту, а також потроїв розмір гуманітарної допомоги для сектору Гази до 75 мільйонів євро.
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