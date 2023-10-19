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Meta i TikTok мають пояснити ЄС, як вони протидіють дезінформації і втручанню у вибори
14:12 19.10.2023 |
Єврокомісія надіслала запит компаніям Meta i TikTok де просить детальніше пояснити, що вони роблять для протидії втручанню у вибори та операціям інформаційного впливу з використанням їхніх платформ, а також поширенню забороненого контенту.
Про це повідомили у комюніке Єврокомісії, пише "Європейська правда".
Компанії Meta і TikTok отримали офіційні запити на інформацію відповідно до Акту про цифрові послуги (Digital Services Act).
Єврокомісія просить пояснити, що вони зробили для виконання передбачених законом зобов'язань щодо оцінки ризиків і запобіжників від втручання у вибори з використанням інструментів соцмереж, а також - для боротьби з поширенням дезінформації і забороненого контенту після терактів ХАМАС проти Ізраїлю.
На додачу, TikTok попросять надати роз'яснення щодо виконання деяких інших пунктів Акту про цифрові послуги, зокрема тих, що стосуються захисту неповнолітніх під час користування інтернетом.
Meta (що керує Facebook та Instagram) і TikTok мають надати Єврокомісії відповідь щодо другого питання до 25 жовтня, а щодо запобігання втручанню у вибори і захисту неповнолітніх - до 8 листопада.
На основі оцінки відповіді Комісія "розгляне наступні кроки".
За ігнорування запиту чи подання неточної та неповної інформації у відповідь на нього компаніям загрожують штрафи.
Нагадаємо, також з'явилися чутки, що власник соцмережі Twitter (X) Ілон Маск допускає блокування сервісу у Європі у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку ЄС.
Акт Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування шкідливого контенгу за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.
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