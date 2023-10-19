Фінансові новини
- |
- 19.10.23
- |
- 16:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Прем'єр Британії прибув з візитом до Ізраїлю
10:52 19.10.2023 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув із візитом до Ізраїлю, щоб продемонструвати солідарність з країною, яка зазнала нападу з боку терористичного угрупування ХАМАС 7 жовтня.
Як пише "Європейська правда", про це заявили в офісі очільника британського уряду, повідомляє Reuters.
Сунак планує провести переговори зі своїм ізраїльським колегою Біньяміном Нетаньягу, висловить співчуття щодо загибелі людей в Ізраїлі та в секторі Гази, а також має намір застерегти від подальшої ескалації у регіоні.
Він також закликатиме до якнайшвидшого відкриття маршруту для доставлення гуманітарної допомоги в сектор Гази з Єгипту та надання можливості виїхати звідти британським громадянам, які там опинилися.
"Перш за все, я тут, щоб висловити свою солідарність з ізраїльським народом. Ви постраждали від невимовного, жахливого терористичного акту, і я хочу, щоб ви знали, що Сполучене Королівство та я з вами", - сказав британський прем'єр журналістам після приземлення.
За інформацією медіа, візит очільника британського уряду може бути частиною ширшого візиту на Близький Схід, який може включати зупинки в Йорданії та Єгипті. Втім, невідомо, чи відвідає Сунак ці країни після удару по лікарні в секторі Гази, внаслідок якого загинули сотні людей.
Ізраїль заперечив свою причетність до вибуху, заявивши, що він був спричинений ракетою, випущеною палестинським терористичним угрупованням "Ісламський джихад".
Раніше Сунак підкреслив важливість уникнення ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході під час телефонних розмов у понеділок з президентами Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом та Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Внаслідок конфлікту між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС загинули шестеро громадян Великої Британії, ще десять вважають зниклими безвісти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада підтримала перше читання законопроєкту, що не допускає діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із РПЦ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2024 прийнято у першому читанні
|Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 2 п.п. 26 жовтня
|ЗМІ: Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen
|Верховний Суд знову скасував незаконну постанову апеляційного суду на користь Портнова - адвокат Головань
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Boeing створить комплект P-JDAM із турбореактивним двигуном TDI-J85 для перетворення звичайних бомб на крилаті ракети
|Паризька біржа втратила статус найбільшого фондового ринку Європи
|Британія в ОБСЄ: Впроваджуємо план допомоги Україні взимку на £127 мільйонів
|Meta i TikTok мають пояснити ЄС, як вони протидіють дезінформації і втручанню у вибори
|Санду привітала відмову України від штучного терміну «молдовська мова»
|Німеччина готує зимовий пакет допомоги Україні: ключове – засоби ППО
Бізнес
|Skoda представила нове покоління Kodiaq: детальний огляд
|Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
|SEC: штучний інтелект призведе до «неминучої» фінансової кризи без регулювання
|Honda остаточно презентувала кросовер Prologue
|Waymo розробила систему візуальної комунікації для безпілотних автомобілів із людьми
|Мільярдер Бернар Арно втратив місце другої найбагатшої людини світу
|14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки