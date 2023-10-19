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Італія відновлює контроль на кордоні зі Словенією
23:16 18.10.2023 |
Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі в середу поінформував словенського колегу Бостяна Поклюкара про запровадження тимчасового прикордонного контролю зі Словенією через зміну ситуації в Європі та на Близькому Сході.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосив уряд Італії.
Рішення про відновлення прикордонного контролю Рим і Любляна узгодили між собою, після чого повідомили про це Європейську комісію відповідно до правил Шенгенської зони. Рішення набуває чинності з 21 жовтня на 10-денний термін.
Італія пояснила відновлення прикордонного контролю погіршенням ситуації на Близькому Сході та збільшенням міграційних потоків: з початку цього року до країни прибули 140 тисяч незаконних мігрантів, що на 85% більше в порівнянні з 2022-м.
Сторони домовились, що найближчим часом скоординують дії стосовно контролю на кордоні на рівні правоохоронних органів.
Загалом дев'ять європейських країн повідомили Єврокомісію про тимчасове відновлення прикордонного контролю в межах Шенгенської зони. Крім Італії, це Австрія, Німеччина, Норвегія, Чехія, Польща, Словаччина, Швеція та Франція.
Німеччина, серед іншого, цього тижня оголосила про запровадження тимчасового внутрішнього прикордонного контролю на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією "після довгих вагань".
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