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США виділяють 100 мільйонів доларів допомоги палестинцям
23:02 18.10.2023 |
Президент США Джо Байден у середу, 18 жовтня, оголосив виділення 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги палестинцям у Секторі Гази та на Західному березі річки Йордан.
"Ці гроші підуть на підтримку понад одного мільйона переміщених і постраждалих від конфлікту палестинців", - ідеться у заяві Байдена, який у цей день перебував в Ізраїлі.
Водночас він запевнив, що США створять механізми, "щоб ця допомога дійшла до тих, хто її потребує, а не до ХАМАСу чи терористичних угруповань".
У цей же день міністерство фінансів США оголосило запровадження санкцій проти пов'язаних з терористичним ісламістським угрупованням ХАМАС.
Ізраїль дає дозвіл на доставку допомоги в Сектор Гази через Єгипет
Між тим Ізраїль заявив, що надасть дозвіл на доставку гуманітарної допомоги в Сектор Гази через Єгипет. У заяві офісу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху однак наголошується, що до заблокованого палестинського анклаву будуть допущені лише "їжа, вода і медикаменти".
"У світлі заяви президента США Джо Байдена Ізраїль не перешкоджатиме поставкам гуманітарної допомоги через Єгипет", - заявили в офісі прем'єра. Там додали, що допомога цивільному населенню в південній частині Сектора Гази буде дозволена "доти, доки ці вантажі не потрапляють до ХАМАСу", який править Сектором Гази.
Хоча Ізраїль заявив, що дозволить проходження допомоги через Єгипет, він зазначив, що поставки не будуть надходити з його власної території, поки ХАМАС не звільнить заручників, захоплених під час масованої атаки терористів на Ізраїль 7 жовтня.
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