Фінансові новини
- |
- 18.10.23
- |
- 18:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США ввели санкції проти ХАМАС після його нападу на Ізраїль
17:27 18.10.2023 |
Сполучені Штати Америки сьогодні, 18 жовтня, ввели санкції проти бойовиків ХАМАС. Причиною для цього став його напад на Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо десяти ключових членів терористичного угруповання ХАМАС, його бойовиків і фінансових посередників у Газі й інших місцях, зокрема Судану, Туреччини, Алжиру і Катару", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що це спрямовано проти членів, які керують активами в секретному інвестиційному портфелі ХАМАС, фінансового посередника в Катарі, що має тісні зв'язки з іранським режимом, ключового командира ХАМАС, а також біржі віртуальної валюти, яка базується в Газі, та її оператора.
Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати вживають швидких і рішучих дій, щоб переслідувати фінансистів і посібників ХАМАС після жорстокої різанини ізраїльських громадян, включно з дітьми.
Хто саме потрапив під санкції
* Муса Мухаммад Салім Дудін;
* Абдельбасіт Хамза Ельхассан Мохамед Хайр;
* Амер Камаль Шаріф Альшава;
* Ахмед Саду Джахлеб;
* Айман Ахмад Аль-Дувайк;
* Валід Мохаммед Мустафа Джадаллах;
* Мухаммад Ахмад Абд аль-Даїм Насралла;
* Ахмед М.М. Алакад;
* Айман Нофаль.
Також під обмеження потрапила компанія Buy Cash Money and Money Transfer Company, яка надає послуги з переказу грошей та обміну віртуальної валюти, включно з біткойнами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховний Суд знову скасував незаконну постанову апеляційного суду на користь Портнова - адвокат Головань
ТОП-НОВИНИ
|Бізнес попри війну зберіг позитивні оцінки перспектив свого економічного розвитку - Нацбанк
|Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS, але вони не б'ють на 300 км
|У США заявили, що передали Україні всі обіцяні танки Abrams
|Україна вперше використала ракети ATACMS для удару по окупантах, - WSJ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Берлін і Лондон відкинули відновлення енергетичних відносин із РФ після війни в Україні
|Рада ЄС ухвалила директиву про обмін податковою інформацією про криптотранзакції
|Катар умовив Shell на довгостроковий контракт. Буде постачати газ у Нідерланди 27 років
|Україна домовилася з Румунію про нарощення оборонних можливостей, - Шмигаль
|США ввели санкції проти ХАМАС після його нападу на Ізраїль
|Ексканцлер Австрії постав перед судом за неправдиві свідчення
|У ЄС забороняють мікропластик. Яких товарів це торкнеться?
Бізнес
|14-те покоління CPU Intel вийде 17 жовтня — від $294. Флагман Core i9-14900K розганятиметься до 6 ГГц з коробки
|Google захищатиме користувачів штучного інтелекту від претензій щодо авторських прав
|ActiBlizz + Microsoft: лист Філа Спенсера до співробітників щодо закриття угоди (Котік піде з 1 січня 2024 р)
|Україна викуповує понад половину світового виробництва цивільних квадрокоптерів DJI Mavic
|Starlink може розпочати роботу на мобільних телефонах
|Snapdragon X ─ нова платформа Qualcomm для ПК, яка повинна конкурувати з Apple M
|Google заміняє звичні паролі на ключі доступу для всіх користувачів