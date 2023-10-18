Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Байден припустив, що лікарню у Газі атакував не Ізраїль

 

Президент США Джо Байден на брифінгу з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Тель-Авіві у середу, 18 жовтня, заявив, що лікарню Аль-Ахлі в Газі атакував не ЦАХАЛ, а, схоже, "інша команда".

"Я був глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом лікарні в Газі, і на основі того, що я бачив, здається, що це було зроблено іншою командою, не вами", - сказав Байден, цитує Reuters. Він додав, що не всі у світі впевнені в цьому, тож "ми повинні подолати багато речей".

"Світ дивиться. Ізраїль має таку ж систему цінностей, як і Сполучені Штати, і інші демократичні країни, і вони хочуть побачити, що ми збираємося робити", - зазначив президент США.

Водночас Нетаньяху подякував Байдену за його "однозначну підтримку". В офісі президента Ізраїлю Іцхака Герцога повідомили, що глава держави сказав Байдену: "Благослови вас Богн за захист народу Ізраїлю".

Байден не поїде в Йорданію

Візит Байдена на Близький Схід мав на меті вгамувати ситуацію в регіоні, пише агенція Reuters. Однак на тлі вибуху в лікарні в Газі керівництво Йорданії скасувало другу частину візиту Байдена - запланований саміт в Аммані з лідерами Йорданії, Єгипту та Палестинської автономії.

Нагадаємо, ісламістський рух ХАМАС, який контролює Сектор Гази і визнаний терористичною організацією в ЄС, США та Ізраїлі, заявив, що удару по лікарні 17 жовтня було завдано з ізраїльського боку.

Армія оборони Ізраїлю поклала відповідальність за удар по лікарняному комплексу в Секторі Гази на палестинське угруповання "Ісламський джихад", пославшись на результати аналізу оперативних і розвідувальних даних.

Після того, як стало відомо про удар по лікарні, під час якого, ймовірно, загинули сотні людей, у Йорданії та на палестинських територіях почалися заворушення. МЗС Йорданії також заявило про відповідальність Ізраїлю, закликавши забезпечити захист палестинців і об'єднати зусилля з метою негайного припинення конфлікту на Близькому Сході.

Крім того, протести охопили міста Лівану, Тунісу, Марокко, Іраку, а також лівійське Тріполі, турецький Стамбул та столицю Ірану Тегеран.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5616
  0,1109
 0,30
EUR
 1
 38,6090
  0,0587
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5140  0,02 0,05 38,1844  0,00 0,00
EUR 39,8052  0,05 0,11 40,7128  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5150  0,11 0,29 36,5400  0,09 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес