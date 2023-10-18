Байден припустив, що лікарню у Газі атакував не Ізраїль

Президент США Джо Байден на брифінгу з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху в Тель-Авіві у середу, 18 жовтня, заявив, що лікарню Аль-Ахлі в Газі атакував не ЦАХАЛ, а, схоже, "інша команда".

"Я був глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом лікарні в Газі, і на основі того, що я бачив, здається, що це було зроблено іншою командою, не вами", - сказав Байден, цитує Reuters. Він додав, що не всі у світі впевнені в цьому, тож "ми повинні подолати багато речей".

"Світ дивиться. Ізраїль має таку ж систему цінностей, як і Сполучені Штати, і інші демократичні країни, і вони хочуть побачити, що ми збираємося робити", - зазначив президент США.

Водночас Нетаньяху подякував Байдену за його "однозначну підтримку". В офісі президента Ізраїлю Іцхака Герцога повідомили, що глава держави сказав Байдену: "Благослови вас Богн за захист народу Ізраїлю".

Байден не поїде в Йорданію

Візит Байдена на Близький Схід мав на меті вгамувати ситуацію в регіоні, пише агенція Reuters. Однак на тлі вибуху в лікарні в Газі керівництво Йорданії скасувало другу частину візиту Байдена - запланований саміт в Аммані з лідерами Йорданії, Єгипту та Палестинської автономії.

Нагадаємо, ісламістський рух ХАМАС, який контролює Сектор Гази і визнаний терористичною організацією в ЄС, США та Ізраїлі, заявив, що удару по лікарні 17 жовтня було завдано з ізраїльського боку.

Армія оборони Ізраїлю поклала відповідальність за удар по лікарняному комплексу в Секторі Гази на палестинське угруповання "Ісламський джихад", пославшись на результати аналізу оперативних і розвідувальних даних.

Після того, як стало відомо про удар по лікарні, під час якого, ймовірно, загинули сотні людей, у Йорданії та на палестинських територіях почалися заворушення. МЗС Йорданії також заявило про відповідальність Ізраїлю, закликавши забезпечити захист палестинців і об'єднати зусилля з метою негайного припинення конфлікту на Близькому Сході.

Крім того, протести охопили міста Лівану, Тунісу, Марокко, Іраку, а також лівійське Тріполі, турецький Стамбул та столицю Ірану Тегеран.