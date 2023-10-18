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АНАЛІТИКА

Військова допомога Ізраїлю забезпечуватиметься на постійній основі, - Пентагон

 

Сполучені Штати Америки надають військову допомогу Ізраїлю зараз і такі постачання забезпечуватимуться надалі.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

У відомстві зазначили, що загалом з 12 до 16 жовтня до Ізраїлю було відправлено п'ять літаків C-17, які доставили засоби для посилення оборони країни.

"Ви бачите майже щоденні постачання військової допомоги в Ізраїль, і я сподіваюся, що вони продовжать надходити", - сказала Сінгх.

Вона додала, що США спрямували Сили швидкого реагування Корпусу морської піхоти у складі двох тисяч військових, щоб запобігти розширенню конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Також Пентагон готується до розгортання інших американських сил стримування в регіоні.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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