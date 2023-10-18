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Військова допомога Ізраїлю забезпечуватиметься на постійній основі, - Пентагон
09:10 18.10.2023 |
Сполучені Штати Америки надають військову допомогу Ізраїлю зараз і такі постачання забезпечуватимуться надалі.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.
У відомстві зазначили, що загалом з 12 до 16 жовтня до Ізраїлю було відправлено п'ять літаків C-17, які доставили засоби для посилення оборони країни.
"Ви бачите майже щоденні постачання військової допомоги в Ізраїль, і я сподіваюся, що вони продовжать надходити", - сказала Сінгх.
Вона додала, що США спрямували Сили швидкого реагування Корпусу морської піхоти у складі двох тисяч військових, щоб запобігти розширенню конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Також Пентагон готується до розгортання інших американських сил стримування в регіоні.
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