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АНАЛІТИКА

Байден у середу відвідає Ізраїль, потім вирушить до Йорданії

 

США офіційно підтвердили, що президент Джо Байден планує вирушити до Ізраїлю і таким чином засвідчити солідарність з країною.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Майбутній візит Байдена анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен у ранні години вівторка, перед тим, як вирушити у зворотню дорогу з Тель-Авіва після багатьох зустрічей.

За інформацією з Білого дому, Байден висловив "сильний інтерес" до того, щоб здійснити цю поїздку, після отримання запрошення від прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу на вихідних.

"У середу я вирушу до Ізраїлю, щоб висловити солідарність перед лицем жорстокої терористичної атаки Хамаса", - написав Байден у соцмережі Х (колишній Твіттер).

Окрім Тель-Авіва, Байден вирушить також до Йорданії та зустрінеться з королем країни, а також з президентом Палестинської адміністрації, повідомив речник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі.

Востаннє Байден здійснював настільки ризиковий візит, коли прибув до Києва у лютому 2023 року. На відміну від тієї поїздки, що відбулася через рік після початку повномасштабної війни, цього разу візит Байдена відбудеться фактично одразу після ескалації. Припускають, що рішення Байдена не в останню чергу обумовлене його давнім знайомством і дружбою з Нетаньягу.

Держсекретар Ентоні Блінкен був в Ізраїлі вже двічі з моменту нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня, також в країну приїздив глава Пентагону.

Джо Байден раніше провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю та главою Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом.
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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