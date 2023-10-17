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США спрямували дві тисячі морпіхів до узбережжя Ізраїлю
08:46 17.10.2023 |
Сили швидкого реагування морської піхоти США у складі 2000 морпіхів і моряків направлені до узбережжя Ізраїлю у рамках зусиль країни, спрямованих на стримування Ірану та попередження переростання зіткнень між Ізраїлем і палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС в регіональний конфлікт, повідомив канал CNN в ніч на вівторок, 27 жовтня.
Морпіхи доєднаються до інших підрозділів США, розгорнутих у східній частині Середземного моря. У регіоні вже знаходиться одна авіаносна група військово-морських сил США, ще одна - прямує туди.
Раніше міністр оборони США Ллойд Остін наказав підготувати приблизно 2000 військовослужбовців до можливого розгортання в Ізраїлі та надання допомоги у виконанні таких завдань, як медична та матеріально-технічна підтримка.
Цей наказ не означає, що війська однозначно будуть розгорнуті або виконуватимуть бойові завдання, зауважують американські посадовці. Утім, їхнє перебування неподалік Ізраїлю дозволить скоротити час для розгортання у випадку необхідності.
Морпіхи і моряки, яких направили до Ізраїлю, входять до складу 26-го експедиційного загону морської піхоти (MEU) і перебувають на борту десантного корабля USS Bataan, що останнім часом базувався в Оманській затоці поблизу Катару.
Цей підрозділ спеціалізується на таких завданнях, як десантні операції, реагування на кризи, гуманітарна допомога та певні спеціальні операції.
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