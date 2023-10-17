Італія позивається до Австрії в Суді ЄС через обмеження на перевалі Бреннер

У понеділок Італія подала на Австрію до Суду ЄС через обмеження руху великовантажних автомобілів на перевалі Бреннер, що стало першим подібним кроком однієї країни ЄС проти іншої.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ANSA.

Антитранзитні заходи в австрійському Тіролі, включаючи секторальні заборони на водіння, нічні заборони на водіння та перекриття доріг, спричинили напруженість у відносинах між двома країнами, яка не вирішувалася роками.

"Це важкий, але обов'язковий вибір у світлі вичікувальної гри, яку веде Європейська комісія, і неможливості досягти рішення шляхом переговорів", - заявив міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні.

"Суд повинен буде з'ясувати, чи є австрійські заборони на рух великовантажних автомобілів законними, або ж принцип вільного обігу (товарів) повинен переважати", - сказав він.

Він підкреслив, що це вперше в історії Італійської Республіки, коли уряд подав скаргу до Суду ЄС проти транзитних заборон, запроваджених іншою державою-членом ЄС. За його словами, це знаменує початок безпрецедентної процедури, до якої також будуть залучені інші країни.

Дискусія про ці транзитні заходи між Італією, Німеччиною та Австрією триває вже багато років. У той час як регіональний уряд Тіролю і міністр транспорту Леонор Гевесслер підтримують збереження цих заходів, Сальвіні вважає, що вони суперечать законодавству ЄС, і звинувачує Європейську комісію в бездіяльності.

Перед тим, як було прийнято рішення подати позов, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні намагався налагодити стосунки і знайти рішення. Він наголошував на необхідності дотримання логіки і сподівався на досягнення згоди. Тим не менш, італійський уряд вирішив звернутися до суду.

Справа буде зосереджена на тому, чи відповідають австрійські транзитні обмеження договорам ЄС і чи не порушують вони принцип вільного пересування товарів і людей. Ця процедура може мати далекосяжні наслідки для транскордонного руху та відносин між країнами-членами Європейського Союзу.