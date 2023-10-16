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АНАЛІТИКА

Блінкен вдруге за тиждень прибув до Ізраїлю

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен вдруге за тиждень прибув до Ізраїлю з візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У Тель-Авіві у Блінкена заплановані переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та ізраїльським воєнним кабінетом.

Візит держсекретаря відбувається на тлі спроб влади США допомогти американським громадянам, які опинилися в пастці в секторі Гази, дістатися до контрольно-пропускного пункту "Рафах", що веде до Єгипту.

США також працюють з регіональними партнерами, щоб допомогти звільнити заручників, в тому числі американських громадян, захоплених бойовиками ХАМАС під час жорстокої атаки на Ізраїль 7 жовтня.

У неділю Блінкен пообіцяв, що КПП "Рафах" "буде відкритий", і що США працюють з ООН, Єгиптом, Ізраїлем та іншими країнами над координацією зусиль з надання допомоги.

Перед цим Ентоні Блінкен відвідував Ізраїль 12 жовтня та запевнив прем'єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.

Крім того, за даними ЗМІ, президент США Джо Байден може найближчим часом здійснити візит до Ізраїлю.

Також Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.
Ключові теги: Ізраїль, США
 

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