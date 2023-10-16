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АНАЛІТИКА

Китай заявляє, що Ізраїль перетнув межу самооборони в Газі

 

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони, і він повинен припинити «колективне покарання народу Гази».

Про це, як повідомляє МЗС КНР, Ван сказав у телефонній розмові з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцем Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом, передає Укрінформ.

«Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони. Він повинен серйозно прислухатися до закликів міжнародної спільноти та Генерального секретаря ООН і припинити колективне покарання народу Гази», - сказав міністр.

Він додав, що обидві сторони мають уникати дій, що ведуть до ескалації ситуації, та повинні якнайшвидше повернутися за стіл переговорів.

За словами Вана, Китай інтенсивно спілкується з Палестиною, Ізраїлем та всіма зацікавленими країнами, аби досягнути припинення вогню, забезпечити безпеку цивільного населення і якомога швидше відкрити гуманітарні коридори в Гази.

Головний дипломат Китаю наголосив на безальтернативності якнайшвидшого впровадження «рішення про дві держави» та заявив про готовність його країни співпрацювати з Саудівською Аравією й іншими арабськими країнами для підтримки «справедливої справи Палестини з відновлення її національних прав» і повернення палестинського питання «на правильний шлях створення двох держав».

Фейсал, своєю чергою, вказав на глибоку стурбованість Саудівської Аравії загостренням протистояння між Палестиною та Ізраїлем і засудив напади на мирних жителів.

Він також зазначив, що Ер-Ріяд виступає проти вимоги Ізраїлю насильно переселити жителів Гази за межі регіону, наголосив на необхідності якнайшвидше доставити гуманітарні вантажі населенню Гази та запевнив, що Саудівська Аравія готова співпрацювати з Китаєм задля захисту цивільних.

Про те, що спалах насилля в Газі спричинила безпрецедентна за масштабами й жорстокістю атака на ізраїльтян бойовиків терористичного угруповання ХАМАС, головні дипломати Китаю і Саудівської Аравії, як випливає з повідомлення, навіть не згадували.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Китай виступає за якнайшвидше скликання міжнародної мирної конференції для врегулювання конфлікту між Палестиною та Ізраїлем.
 

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