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АНАЛІТИКА

Всі лідери ЄС: Ізраїль має право на захист

 

Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу "найрішучішим чином засудили жорстокі та невибіркові терористичні атаки" палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС в Ізраїлі та "рішуче наголосили на праві Ізраїлю захищатися відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед обличчям таких насильницьких і невибіркових нападів". Відповідна спільна заява лідерів опублікована в неділю, 15 жовтня, на сайті Європейської Ради.

"Ми глибоко шкодуємо про загибель людей. Терору немає виправдання. Ми закликаємо ХАМАС негайно звільнити всіх заручників без будь-яких попередніх умов", - ідеться в ній.

Водночас європейські лідери наголосили на важливості надання термінової гуманітарної допомоги цивільним у Секторі Гази.

"Важливо запобігти регіональній ескалації. Ми, як і раніше, віддані міцному та стійкому миру, заснованому на рішенні про створення двох держав. Ми підкреслюємо необхідність широкої взаємодії з законною палестинською владою, а також регіональними та міжнародними партнерами, які можуть зіграти позитивну роль у запобіганні подальшій ескалації", - сказано в заяві.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС, Ізраїль
 

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