Фінансові новини
- |
- 16.10.23
- |
- 18:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Всі лідери ЄС: Ізраїль має право на захист
08:41 16.10.2023 |
Лідери 27 країн-членів Європейського Союзу "найрішучішим чином засудили жорстокі та невибіркові терористичні атаки" палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС в Ізраїлі та "рішуче наголосили на праві Ізраїлю захищатися відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед обличчям таких насильницьких і невибіркових нападів". Відповідна спільна заява лідерів опублікована в неділю, 15 жовтня, на сайті Європейської Ради.
"Ми глибоко шкодуємо про загибель людей. Терору немає виправдання. Ми закликаємо ХАМАС негайно звільнити всіх заручників без будь-яких попередніх умов", - ідеться в ній.
Водночас європейські лідери наголосили на важливості надання термінової гуманітарної допомоги цивільним у Секторі Гази.
"Важливо запобігти регіональній ескалації. Ми, як і раніше, віддані міцному та стійкому миру, заснованому на рішенні про створення двох держав. Ми підкреслюємо необхідність широкої взаємодії з законною палестинською владою, а також регіональними та міжнародними партнерами, які можуть зіграти позитивну роль у запобіганні подальшій ескалації", - сказано в заяві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
|Україна бере на зиму ППО у партнерів в оренду - Ігнат
|Cнаряди для Patriot і не тільки. Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
|СБУ і ВМС України атакували носій крилатих ракет «Буян» і корабель «Павел Державин»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: Анкара гальмує заявку Швеції на вступ до НАТО
|Спецпредставниця США з питань відновлення України назвала продуктивною зустріч із Зеленським та його командою в Києві
|Наслідки санкцій і мобілізації: У Росії виник дефіцит курячого м'яса
|КС Грузії визнав, що президентка Зурабішвілі порушила конституцію своїм європейським турне
|Бронзовий призер виборів у Польщі відмовляється від переговорів з партією влади
|«Всі безпілотники з Китаю»: В уряді Росії визнали проблеми з виробництвом власних БПЛА
|У Байдена запевнили, що підтримка України залишається топпріоритетом США
Бізнес
|OpenAI вивчає можливість створення власних чипів для завдань штучного інтелекту
|Жінкам платять менше, але не тільки це. Чому Нобеля з економіки дали за дослідження гендерної нерівності?
|Податкова попередила, що відстежує продажі через Facebook та Instagram
|Комісія з цінних паперів США через суд вимагає від Маска свідчень про купівлю Twitter
|Google представила цифрового помічника з підтримкою ШІ
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU