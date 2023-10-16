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США попередили Іран про наслідки ескалації війни в Ізраїлі, - Салліван
08:23 16.10.2023 |
Останніми днями США провели переговори з Іраном каналами зворотного зв'язку, щоб застерегти Тегеран від ескалації війни в Ізраїлі. Оскільки ізраїльські війська готують наземний наступ у відповідь на несподівану атаку ХАМАС, розпочату минулими вихідними.
Про це розповів радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"У нас є засоби приватного спілкування з Іраном, і ми скористалися ними в останні кілька днів, щоб прояснити приватно те, що ми говорили публічно", - заявив він.
За словами Саллівана, США не виключають можливості втручання Ірану в конфлікт і відстежують як можливість прямої участі Тегерана, так і діяльність "Хезболли" на кордоні з Ліваном.
У суботу США оголосили про те, що направляють авіаносну ударну групу ВМС США "Ейзенхауер" у Східне Середземномор'я в рамках зусиль зі стримування.
За словами Саллівана, США не мають у своєму розпорядженні нових конкретних розвідданих, які б свідчили про збільшення ризику ескалації, проте Іран попередив, що якщо "воєнні злочини і геноцид Ізраїлю не будуть негайно зупинені, ситуація може вийти з-під контролю".
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